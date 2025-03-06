Μαρία Μπουκαούρη / Λεωνίδας Γερμανόπουλος

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Πέμπτη 13 Μαρτίου 2025 στις 7:30 μ.μ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: έως 6 Απριλίου

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα στο Ψυχικό υποδέχεται τον Μάρτιο στις αίθουσές της τους Μαρία Μπουκαούρη και Λεωνίδα Γερμανόπουλο. Η έκθεση COLOR ME BEAUTIFUL παρουσιάζει το έργο των δύο σύγχρονων εικαστικών σε ένα κοινό φωτογραφικό οδοιπορικό στο νησί της Άνδρου.

Ο τίτλος της έκθεσης COLOR ME BEAUTIFUL παραπέμπει στον ιδιωματισμό της αγγλικής γλώσσας «φαντάσου με όμορφη/ο». Πρόκειται για ένα φωτογραφικό ταξίδι που αποτυπώνει την τριετή περιήγηση των καλλιτεχνών στην Άνδρο που ολοκληρώθηκε σε οκτώ ξεχωριστά ταξίδια.



Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από συζητήσεις σχετικά με το σύγχρονο οπτικό τοπίο της ελληνικής επαρχίας. Επέλεξαν την Άνδρο για τον ιδιαίτερο γεωγραφικό και πολιτισμικό της χαρακτήρα, στοιχεία που αποτέλεσαν πρόκληση αλλά συγχρόνως και έμπνευση. Παρότι οι εικόνες έχουν τραβηχτεί στην Άνδρο, θα μπορούσαν να απεικονίζουν οποιοδήποτε κυκλαδίτικο νησί ή επαρχιακή πόλη.

Μαρία Μπουκαούρη



Μέσα από την εικονιστική αφήγησή τους αποκαλύπτουν έναν τόπο «ασθενή» αλλά πάντα κατοικήσιμο. Πρόκειται για σκηνές στις οποίες κυριαρχεί το τσιμέντο, η απομόνωση και η μοναξιά. Περιηγήθηκαν σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, στον αστικό ιστό και στην αγροτική ύπαιθρο, ανακαλύπτοντας μία συνθήκη φθοράς και αισθητικής παρακμής του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που αποτυπώνει τις συνέπειες της ραγδαίας και άναρχης ανάπτυξης.



Η έκθεση φωτογραφίας COLOR ME BEAUTIFUL στοχεύει να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε σχέση με τη διατήρηση της κυκλαδίτικης κληρονομιάς, φέρνοντας στην επιφάνεια σκηνές καθημερινότητας που θα μπορούσαν ωστόσο να προέρχονται από οποιονδήποτε τόπο έχει υποστεί αντίστοιχη παρέμβαση. Επιπλέον, η αντιπαράθεση των στοιχείων ενσαρκώνει την αναπόφευκτη διαδικασία της μεταμόρφωσης: το ξεθώριασμα της λεγόμενης κυκλαδίτικης ουσίας παράλληλα με την ανάδυση μιας απροσδιόριστης ακόμα ταυτότητας.

Επιμέλεια: Ελίζα Γερολυμάτου, Ιστορικός Τέχνης – Μουσειολόγος



Στην έκθεση ο επισκέπτης θα μπορεί να αναζητήσει και την ομότιτλη δίγλωσση έκδοση (στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα) με την πλήρη σειρά εικόνων του οδοιπορικού και κείμενα των Μαρίας Μπουκαούρη και Σαρίνας Μπάστα.

Λεωνίδας Γερμανόπουλος



Η Μαρία Μπουκαούρη γεννήθηκε στο Σικάγο (1975), μεγάλωσε στην Ευρώπη και πλέον έχει τη βάση της στην Αθήνα. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις στη Γενεύη της Ελβετίας και, επίσης, Φωτογραφία στο St Martin’s School of Arts & Design στο Λονδίνο. Είναι ιδρυτικό μέλος του Dropinmag (1997), του πρώτου περιοδικού για το freestyle skate, το snowboard, το surf και το BMX στην Ελλάδα. Στην ενασχόλησή της με τη φωτογραφία την ιντριγκάρουν η φύση, οι εναλλαγές στο τοπίο και του καιρού. Έχει παρουσιάσει εικόνες της σε ομαδικές εκθέσεις (π.χ. στην έκθεση Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι, 2005).



Ο Λεωνίδας Γερμανόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982 και μεγάλωσε μεταξύ Αντιπάρου και Αθήνας. Μετά το πρώτο του πτυχίο στη Μαγειρική, απέκτησε BA στη Φωτογραφία και MA στο Design στον A.K.T.Ο. Έκτοτε εργάστηκε ως φωτογράφος action sports για εγχώριες και ξένες εκδόσεις, καθώς και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Είναι μέλος του Φεστιβάλ Φωτογραφίας Αντιπάρου και έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις (Image Gallery, Chania International Photo Festival, Antiparos International Photo Festival). Μεγάλο μέρος της δημιουργικής του αναζήτησης εστιάζει στην ασπρόμαυρη αναλογική φωτογραφία ως μέσο έκφρασης. Για τον Λεωνίδα η φωτογραφία είναι μια συνεχής αναζήτηση με βασικές συνισταμένες την τυχαιότητα και το φως.



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΕΦΑ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ



Κοκκώνη 15, Ψυχικό, 154 52 / Τηλ. 210 – 6717097

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 1:30-3:30 μ.μ. Σάββατο & Κυριακή 5-8 μ.μ. & κατόπιν ραντεβού στο egerolimatou@yahoo.co.uk

Λεωνίδας Γερμανόπουλος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.