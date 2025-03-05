Κλεμμένος πίνακας του Μπρίγκελ επανεμφανίζεται στην Ολλανδία μετά από 50 χρόνια

Εντυπωσιακός πίνακας που είχε κλαπεί ανακαλύφθηκε ξανά κρεμασμένος στον τοίχο ενός περιφερειακού ολλανδικού Μουσείου χάρη στις προσπάθειες ενός ντετέκτιβ τέχνης και περιοδικού με αντίκες.

Ο πίνακας πλάτους 17 εκατοστών του Πίτερ Μπρίγκελ του νεότερου που απεικονίζει τη γυναίκα ενός αγρότη με αναμμένα κάρβουνα στο ένα χέρι και έναν κουβά με νερό στο άλλο πιστεύεται ότι είχε κλαπεί από ένα πολωνικό Μουσείο από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών το 1974.

Ο Άρθουρ Μπραντ, ντετέκτιβ τέχνης που επιβεβαίωσε ότι ο πίνακας βρίσκεται τώρα στην Ολλανδία δήλωσε: «Κανονικά, όταν ένα έργο χάνεται για μισό αιώνα, δεν το ανακτάς σε πολλές περιπτώσεις. Όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο πιθανό είναι να μην το ξαναδείτε… Ήταν καθαρή τύχη που όλα μπήκαν στη θέση τους».

Ο πίνακας του 17ου αιώνα, αριστούργημα της φλαμανδικής τέχνης ήταν κρεμασμένος στο Εθνικό Μουσείο στο Γκντανσκ της Πολωνίας, όταν στις 24 Απριλίου 1974, μια καθαρίστρια τον χτύπησε στον τοίχο, η κορνίζα έσπασε και ανακάλυψε ότι ο πίνακας είχε αντικατασταθεί με μια φωτογραφία. Ένα σκίτσο του Φλαμανδού καλλιτέχνη Άντονι βαν Ντικ με τίτλο «The Crucifixion» είχε επίσης αλλαχθεί με αντίγραφο.

Οι δύο πίνακες μπήκαν στη λίστα των έργων τέχνης που αναζητούσε η Πολωνία μέχρι που, πέρυσι, το ολλανδικό περιοδικό για τέχνη και αντίκες Vind (Find) έγραψε για μια νέα έκθεση στο Μουσείο Gouda και ότι πίνακας του Μπρίγκελ ήταν δανεικός από έναν ιδιώτη συλλέκτη. Οι συντάκτες του περιοδικού εντόπισαν μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του πίνακα στην Πολωνία και επικοινώνησαν με τον Μπραντ για να ρωτήσουν αν θα μπορούσε να είναι ο ίδιος που περιλαμβάνεται στην έκθεση του Μουσείου Gouda.

Αφού εντόπισε πέντε παρόμοιους πίνακες του Φλαμανδού ζωγράφου και επικοινώνησε με την ολλανδική και την πολωνική αστυνομία και το Μουσείο, ο Μπραντ τον βρήκε - και η Πολωνία έχει πλέον ζητήσει επίσημα την επιστροφή του έργου τέχνης.

«Είναι πολύ εντυπωσιακός» είπε ο Μπραντ. «Και η ιστορία πίσω από αυτόν είναι επίσης αρκετά θεαματική. Είναι μια εξαιρετική στιγμή λόγω του σημαίνει τόσα πολλά για την Πολωνία – είναι στη λίστα με πίνακες που αναζητούσε εδώ και 50 χρόνια», ανέφερε σε δηλώσεις του στον Guardian.

