Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η δίκη του Κολοκοτρώνη

Η δίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ήταν μια από τις πιο δραματικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Με την κατηγορία της συνωμοσίας, ο Γέρος του Μοριά βρέθηκε αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή, σε ένα κλίμα έντασης, πολιτικών ίντριγκων και πιέσεων.

Στην εκπομπή της Κυριακής 16 Φεβρουαρίου με τον Άρη Πορτοσάλτε ο Αριστείδης Χατζής, καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου και Θεωρίας των Θεσμών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποκαλύπτει τα παρασκήνια της δίκης, τις συγκρούσεις που διαμόρφωσαν την ετυμηγορία και τις απρόβλεπτες εξελίξεις που έκριναν τη μοίρα του Κολοκοτρώνη.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

