Η ιστορία για την αγάπη που είχε η Μαρία Κάλλας στο αργεντίνικο tango ενσαρκώνεται σε μια μουσική παράσταση στις 18 Ιουνίου στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός».

Ο Ηλίας Ρούμης, ανέλαβε την παραγωγή και τη σκηνοθεσία της παράστασης, «Maria Callas -Tango y Pasion Pura» που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Αργεντινής στην Ελλάδα, με τη συνεργασία του Σπιτιού της Κύπρου – Κέντρο Πολιτισμού.

Η παράσταση κάνει ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, στην εποχή του μεγάλου έρωτα της Κάλλας με τον Έλληνα Κροίσο. Συγκεκριμένα σε ένα βράδυ που η Μαρία Κάλλας και ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια κοινή «παραγγελιά» υπό τους ήχους του αργεντίνικου tango.

Το Duo ViviannaGiannaki & MarianoGil θα παρασύρουν το κοινό σε ένα «μυθικό» μουσικό ταξίδι

Στις 17 Ιουνίου 1959, μετά την πρώτη παράσταση της «Μήδειας» στη Βασιλική Οπερα του Covent Garden, στο Λονδίνο, ο Αρίστος είχε διοργανώσει μια μεγάλη, πολυτελή δεξίωση προς τιμήν της Μαρίας στο ξενοδοχείο «Dorchester», στην οποία είχαν προσκληθεί 170 άτομα. Εκεί η Μαρία τού εξέφρασε τη συγκίνησή της όταν άκουσε την ορχήστρα να παίζει αργεντίνικο tango. Και τότε ο Αρίστος ζήτησε από την ορχήστρα να συνεχίσει να παίζει όλη νύχτα αυτό που η Μαρία απολάμβανε να ακούει και να χορεύει…

Παραγωγή - Σκηνοθεσία: Ηλίας Ρούμης

“Βιβιάννα Γιαννάκη – Άρθρο: “Μαρία Κάλλας, το Tango και το Αγνό Πάθος”.

Τετάρτη 18 Ιουνίου / Ώρα έναρξης: 21.00

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα, 10561

Πρόσβαση με μετρό: στάση “Πανεπιστήμιο”

Προπώληση εισιτηρίων: TICKETSERVICES Ταμείο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα (Στοά Πεσμαζόγλου) / Τηλεφωνικά: 2107234567 Online: www.ticketservices.gr

