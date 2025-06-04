Η ιστορία για την αγάπη που είχε η Μαρία Κάλλας στο αργεντίνικο tango ενσαρκώνεται σε μια μουσική παράσταση στις 18 Ιουνίου στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός».
Ο Ηλίας Ρούμης, ανέλαβε την παραγωγή και τη σκηνοθεσία της παράστασης, «Maria Callas -Tango y Pasion Pura» που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Αργεντινής στην Ελλάδα, με τη συνεργασία του Σπιτιού της Κύπρου – Κέντρο Πολιτισμού.
Η παράσταση κάνει ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, στην εποχή του μεγάλου έρωτα της Κάλλας με τον Έλληνα Κροίσο. Συγκεκριμένα σε ένα βράδυ που η Μαρία Κάλλας και ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια κοινή «παραγγελιά» υπό τους ήχους του αργεντίνικου tango.
Στις 17 Ιουνίου 1959, μετά την πρώτη παράσταση της «Μήδειας» στη Βασιλική Οπερα του Covent Garden, στο Λονδίνο, ο Αρίστος είχε διοργανώσει μια μεγάλη, πολυτελή δεξίωση προς τιμήν της Μαρίας στο ξενοδοχείο «Dorchester», στην οποία είχαν προσκληθεί 170 άτομα. Εκεί η Μαρία τού εξέφρασε τη συγκίνησή της όταν άκουσε την ορχήστρα να παίζει αργεντίνικο tango. Και τότε ο Αρίστος ζήτησε από την ορχήστρα να συνεχίσει να παίζει όλη νύχτα αυτό που η Μαρία απολάμβανε να ακούει και να χορεύει…
“Βιβιάννα Γιαννάκη – Άρθρο: “Μαρία Κάλλας, το Tango και το Αγνό Πάθος”.
Τετάρτη 18 Ιουνίου / Ώρα έναρξης: 21.00
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα, 10561
Πρόσβαση με μετρό: στάση “Πανεπιστήμιο”
Προπώληση εισιτηρίων: TICKETSERVICES Ταμείο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα (Στοά Πεσμαζόγλου) / Τηλεφωνικά: 2107234567 Online: www.ticketservices.gr
- Τήνος: Η τέχνη του μαρμάρου ζει στο νησί
- Ο Διονύσης Σαββόπουλος για δύο ιστορικές συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: «Έπρεπε να γίνω 80 για να με καλέσουν στο Rockwave»
- 5η Διεθνής Συνάντηση ALPHA MISSION – ΔELOS Ανθρώπινοι Οικισμοί: Από την Προγονική Σοφία στο Διάστημα Παγκόσμια συνάντηση για ένα βιώσιμο μέλλον
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.