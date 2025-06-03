Τήνος: Η τέχνη του μαρμάρου ζει στο νησί

Το Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, όπως είναι η επίσημη ονομασία, είναι η μοναδική σχολή στη χώρα που εξειδικεύεται στην τέχνη του μαρμάρου.

Ανήκει στο υπουργείο Πολιτισμού, ενώ το σύνολο των λειτουργικών εξόδων της καλύπτεται από το Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου. Στα τρία χρόνια της εκπαίδευσης, οι σπουδαστές διδάσκονται μαρμαροτεχνία, σχέδιο – ζωγραφική, γλυπτική, ιστορία τέχνης, αρχιτεκτονικό σχέδιο και αποτυπώσεις.

Σκοπός είναι όχι μόνο η διδασκαλία του μαρμάρου, αλλά και η προετοιμασία όσων έχουν ταλέντο να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Πηγή: skai.gr

