Εκθεση του Ζωγράφου και Καθηγητή Πανεπιστημίου, Ηλία Παπαηλιάκη, στην Κάντανο Κρήτης 

Φέτος το καλοκαίρι όσοι επισκεφτούν τα Χανιά και ιδιαίτερα τον Δήμο Καντάνου – Σελίνου θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην έκθεση, ο μικρός και ο μεγάλος χρόνος, του Ηλία Παπαηλιάκη.

Η ζωγραφική του Ηλία Παπαηλιάκη διακρίνεται για το ολιγόλογο εκφραστικό της λεξιλόγιο και για την οικονομία των πλαστικών της μέσων. Με λίγες γραμμές, ελάχιστη ύλη και καθαρές χρωματικές παραθέσεις ο ζωγράφος εκφράζει πλήθος συναισθημάτων, εικόνων και εννοιών. Πρόκειται για μια εντελώς πρωτότυπη ζωγραφική με ξεχωριστό και διακριτό χαρακτήρα στο πεδίο της σύγχρονης εικαστικής γλώσσας.

Στην έκθεση στην Κάντανο ,που είναι και ο τόπος καταγωγής του, ο Παπαηλιάκης παρουσιάζει 17 έργα με χρώματα λαδιού σε καμβά από την πρόσφατη δημιουργία του, των ετών 2020 -2024. Πρόκειται για έργα που αναφέρονται αφ’ ενός στις περιπέτειες ενός ταξιδιού και αφ’ ετέρου σε εμπειρίες του ζωγράφου από τη γενέθλια γη.

Ο ζωγράφος στο εισαγωγικό κείμενο της έκθεσης, σημειώνει «Μου αρέσει πολύ το περίκλειστο του φυσικού τοπίου. Έμαθα να σχεδιάζω παρατηρώντας την έλλειψη φυγής προς οποιοδήποτε σημείο του ορίζοντα. Η απουσία της θάλασσας και η κορυφογραμμή των 360 μοιρών συνθέτουν την ποιότητα του φυσικού χώρου που με συνιστά.

Η κορυφογραμμή που όρισε τη γη από τον ουρανό είχε σαν αποτέλεσμα το ενδιαφέρον μου να στραφεί προς το χθόνιο, το έγκατο. Η σύνθεση του χώρου μου υπέβαλλε το κλειστό σχήμα και την συσπείρωση προς τα μέσα, καθέτως.»

Ο Ηλίας Παπαηλιάκης, συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες δημιουργούς. Γεννήθηκε στην Κάντανο το 1970. Σπούδασε ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ της Αθήνας. Το 1999 βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο του Ιδρύματος Γιάννη και Ζωής Σπυροπούλου. Εκπροσώπησε την Ελλάδα στην μπιενάλε της Βενετίας το 2001 και το 2017 συμμετείχε στηβ Documenta 14.

Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε 33 ατομικές και περισσότερες από 120 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές.

Διάρκεια 12 / 07 / 2024 – 10 / 09 / 2024

Καθημερινά 10.30-14.00 και 18.00-21.00

Την έκθεση συνοδεύει δίγλωσσος κατάλογος από τις εκδόσεις του Δήμου Καντάνου- Σελίνου

