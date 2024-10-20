28η Οκτωβρίου 1940: Η εαρινή επίθεση στα βουνά της Πίνδου και το Ύψωμα 731

Ο χειμώνας του 1940-1941 βρίσκει τις ελληνικές δυνάμεις να αντεπιτίθενται στα αλβανικά εδάφη, παρά τις κακουχίες του πολέμου και την έλλειψη τροφοδοσίας. Με αποφασιστικότητα, οι στρατιώτες καταλαμβάνουν την Κορυτσά και το Αργυρόκαστρο, προχωρώντας μέσα στο κρύο και το χιόνι. Τον Μάρτιο του 1941, η εαρινή επίθεση των Ιταλών επικεντρώνεται στα υψώματα 731 και 717, όπου οι Έλληνες αποκρούουν 18 επιθέσεις, μετατρέποντας το ύψωμα 731 σε σύμβολο αντίστασης. Μετά την αποτυχία των Ιταλών, η επόμενη απειλή είναι οι Γερμανοί, αλλά η Ελλάδα προετοιμάζεται για τον νέο αγώνα με το ίδιο αδάμαστο πνεύμα.

Περιγράφουν και διηγούνται οι ιστορικοί: Θάνος Βερέμης, Ευάνθης Χατζηβασιλείου και Βαγγέλης Δρακόπουλος.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Παραγωγή – Επιμέλεια: Τζένη Πουπουλίδου

