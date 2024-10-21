28η Οκτωρίου 1940: Ιωάννης Μεταξάς και Νίκος Ζαχαριάδης

Ο Άρης Πορτοσάλτε με συνομιλητές τους κ.κ. Θάνο Βερέμη, ομότιμο καθηγητή Ιστορίας του ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνα Μπότσιου, καθηγήτρια Ιστορίας και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και τον Ιωάννη Παπαφλωράτο, νομικό- διεθνολόγο, και καθηγητή Στρατιωτικών Σχολών, εξετάζουν δύο προσωπικότητες που έπαιξαν ρόλο εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο κυβερνήτης της Ελλάδος, ο δικτάτωρ Ιωάννης Μεταξάς από τη μια πλευρά και ο Νίκος Ζαχαριάδης, ο Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, από την άλλη. Δύο προσωπικότητες ιδεολογικά αντίθετες, που η πολιτική τους την συγκεκριμένη στιγμή παρήγαγε πολιτικό αποτέλεσμα, την εθνική ενότητα.

