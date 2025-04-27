﻿Μια Κυριακή από τη ζωή της Μάρως Κοντού στον ΣΚΑΪ 100,3

﻿Μια Κυριακή από τη ζωή της Μάρως Κοντού...

Είναι ηθοποιός, ζωγράφος και γυναίκα με άποψη. Μια γυναίκα που έφτιαξε τον εαυτό της απ' την αρχή. Όχι γιατί της το ζήτησε κανείς. Αλλά γιατί δεν υπήρχε άλλος δρόμος.

H εμβληματική καλλιτέχνης, μίλησε αυτό το μεσημέρι με την Κωνσταντίνα Βαρσάμη, στον ΣΚΑΪ 100,3.

Κωνσταντίνα Βαρσάμη: Πότε καταλάβατε ότι είστε φτιαγμένη από κάτι ξεχωριστό, από ένα διαφορετικό υλικό;

Mάρω Κοντού: Το υλικό το έφτιαξα μόνη μου... με τη θέλησή μου. Με κόπο. Τα παιδικά τραύματα, τις ανασφάλειες — τα έλιωσα σιγά σιγά.

Και κάπου εκεί, στη μέση του δρόμου, βρήκε και τη βοήθεια που χρειαζόταν. Επαγγελματική, καθαρή, απελευθερωτική.

«Υπήρχε το DNA – ζωγράφιζε κι ο πατέρας μου, ζωγραφίζω κι εγώ. Αλλά όλα τα υπόλοιπα, τα δύσκολα... τα πάλεψα.»

Κωνσταντίνα Βαρσάμη.: Και σ' αυτόν που φοβάται την ψυχοθεραπεία;

Μάρω Κωνστού: Θα του πω: κρίμα. Είναι μια τρομερή ελευθερία. Μια δύναμη να αποφεύγεις τους θυμούς, την εκδίκηση, το μίσος. Όλα αυτά... φεύγουν.

Και η ίδια; Σήμερα, στα 90 της, δουλεύει ακόμη. Γυμνάζεται λίγο στο σπίτι, ζωγραφίζει. Δεν πονάει, δεν γκρινιάζει, δε ζητάει κανέναν δίπλα της.

«Έχω ζήσει δύο γάμους, δύο συγκατοικήσεις. Η πιο ωραία εποχή είναι τώρα. Η πιο ωραία ελευθερία.»

Η Μάρω Κοντού δεν έμεινε ποτέ στάσιμη. Ούτε στη σκηνή. Ούτε στη ζωή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.