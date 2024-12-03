Η διάσημη πρωταγωνίστρια Zendaya έλαβε το Βραβείο Spotlight Tribute για την ερμηνεία της στην ταινία «Challengers» του Λούκα Γκουαντανίνο, στην 34η απονομή των Gotham Awards που πραγματοποιήθηκε στο Cipriani Wall Street της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με το People, είναι ένα βραβείο που απονέμεται κάθε χρόνο σε αναγνώριση των «εξαιρετικών προσπαθειών, ανθρώπων του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, που καθήλωσαν το παγκόσμιο κοινό».

Φορώντας ένα λευκό φόρεμα Louis Vuitton, η Zendaya ανέβηκε στη σκηνή και αφιέρωσε το βραβείο στη μητέρα της. «Στη μαμά μου. Η μαμά μου είναι εδώ απόψε- ντρέπεται», είπε χαρακτηριστικά προκαλώντας το χειροκρότημα του κοινού, ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς όλους τους συνεργάτες που συνέβαλαν στην επιτυχία της.

«Χωρίς όλους αυτούς, τίποτα από αυτά δεν είναι δυνατό. Οπότε, πραγματικά, πρέπει να ευχαριστήσω την κοινότητά μου: τους κινηματογραφιστές, τους παραγωγούς, τους στυλίστες, όσους φτιάχνουν τα κοστούμια, όσους επιμελούνται τα μαλλιά και το μακιγιάζ. Θέλω να πω, ναι, βρίσκομαι εδώ πάνω, αλλά ο χαρακτήρας μου είναι ένα άθροισμα όμορφων ιδεών, καταπληκτικών και δημιουργικών ανθρώπων που είναι γύρω μου».

Στην ταινία, η οποία κυκλοφόρησε στις 26 Απριλίου και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές συμπρωταγωνιστούν οι Τζος Ο' Κόνορ και Μάικ Φέιστ. Το σενάριο έγραψε ο Τζάστιν Κουρίτσκες, ενώ η μουσική των Τρεντ Ρέζνορ και Άτικους Ρος είναι υποψήφια για Grammy.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Zendaya σημείωσε πόσο «τυχερή» ήταν που συνεργάστηκε με τους «λαμπρούς» συμπρωταγωνιστές της. Ευχαρίστησε επίσης τον σεναριογράφο που «δημιούργησε έναν τολμηρό και λαμπρό χαρακτήρα όπως η Tashi» και πρόσθεσε: «Είμαι ευγνώμων που μου επιτρέψατε να γίνω εκείνη».

Η σταρ δεν παρέλειψε να αποτίσει φόρο τιμής και στον Λούκα Γκουαντανίνο λέγοντας: «Στον Λούκα, που έφερε αυτό το έργο στη ζωή, για την οραματική του ματιά, για τον τρόπο που βλέπει τους χαρακτήρες και την ανθρωπιά τους. Δείχνει πάντα κατανόηση και συμπόνια σε όλους τους χαρακτήρες», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

