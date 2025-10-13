Τζένιφερ Λόπεζ: Εμφανίστηκε με Dior στα γυρίσματα της ταινίας «The Last Mrs. Parrish»

Με ένα εντυπωσιακό ταγιέρ του οίκου Dior, μαύρα γάντια και γυαλιά ηλίου και ένα καπέλο με πλατύ γείσο εθεάθη η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) στους δρόμους του Μανχάταν, καθώς τα γυρίσματα για τη νέα ταινία του Netflix «The Last Mrs. Parrish», βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η πολυτελής εμφάνιση ολοκληρώθηκε με άκρως εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες που προσέθεταν διαχρονική αίγλη όπως η μοναδική καρφίτσα με φτερά αγγέλου στο πέτο της σταρ, οι διαχρονικές γόβες Manolo Blahnik και το δερμάτινο clutch του οίκου Amiri με ανάγλυφη υφή και λαμπερές χρυσές λεπτομέρειες, σύμφωνα με το βρετανικό Harper's Bazaar.

Το σενάριο της φιλόδοξης παραγωγής υπογράφουν η 'Αντρεα Μπέρλοφ (Andrea Berloff) και ο Τζον Γκέιτινς (John Gatins), σε σκηνοθεσία του βραβευμένου δημιουργού του «Forrest Gump», Ρόμπερτ Ζεμέκις.

Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ με επίκεντρο μια πανούργα απατεώνισσα, η οποία στοχοποιεί ένα πλούσιο ζευγάρι, τους Parrish, και προσπαθεί να εισχωρήσει στη ζωή τους. Αρχικά γίνεται φίλη της συζύγου και στη συνέχεια αποπλανά τον σύζυγο, με στόχο να πάρει τη θέση της ως η επόμενη Mrs. Parrish. Ωστόσο, ανακαλύπτει πως η ζωή της γυναίκας δεν είναι τόσο ιδανική όσο φανταζόταν.

Στο πλευρό της βρίσκεται η Ιζαμπέλ Μέι, ενώ στο καστ συμμετέχουν οι Ντέμπι Μέιζερ, Ντένις Ο'Χέαρ, Νικολάι Κόστερ Βάλνταου και Πιέρσον Φοντέ. Το μυθιστόρημα που επιλέχθηκε από τη Λέσχη Βιβλίου της Ρις Γουίδερσπουν (Reese Witherspoon), έχει πουλήσει πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα κυκλοφορώντας σε περισσότερες από 34 χώρες.

Στην παραγωγή συμμετέχουν η Λίζα Τσάσιν για την 3dot Productions, η Μόλι Σιμς, μέσω της Something Happy, καθώς και η Τζένιφερ Λόπεζ με την Ιλέιν Γκολντσμιθ-Τόμας για τη Nuyorican Productions. Ανάμεσα στους εκτελεστικούς παραγωγούς είναι οι συγγραφείς Λιν και Βάλερι Κονσταντίν και ο Μπένι Μεντίνα, όπως αναφέρει το Deadline.

