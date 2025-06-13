Σε μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του προχώρησε ο Χένρι Καβίλ, αποχαιρετώντας την εικόνα του «Σούπερμαν». Ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε στο 71ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα στην Ιταλία και τράβηξε όλα τα βλέμματα με τα μακριά και πολύ σγουρά μαλλιά του.

Η επιλογή αυτή που τον έδειχνε σχεδόν αγνώριστο, θύμιζε ένα παρόμοιο στυλ που είχε υιοθετήσει το 2009. Στο πλευρό του, στο κόκκινο χαλί, βρέθηκε η σύντροφός του, Νάταλι Βισκούζο (Natalie Viscuso).

Σύμφωνα με την Daily Mail, o σταρ ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει τον καταξιωμένο παραγωγό Τσαρλς Ρόβεν (Charles Roven), ο οποίος τιμήθηκε για τη συνεισφορά του στον κινηματογράφο. Πιστός στο κλασικό του στυλ, επέλεξε ένα κομψό μαύρο σμόκιν με παπιγιόν, ενώ η Βισκούζο εντυπωσίασε με ένα αέρινο σατέν φόρεμα σε απόχρωση του σομόν.

Το ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο του παιδί πριν από έξι μήνες, χωρίς ωστόσο να έχει αποκαλύψει το όνομα ή το φύλο του μωρού.

Ο Χένρι Καβίλ και η Νάταλι Βισκούζο έκαναν γνωστή τη σχέση τους μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram τον Απρίλιο του 2021 ενώ το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο αργότερα, στην πρεμιέρα της ταινίας «Enola Holmes 2» στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.