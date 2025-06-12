Ο Brad Pitt είχε βάλει μπρος πολύ πριν μπει στην πίστα της Formula 1.

Ο 61χρονος ηθοποιός μίλησε την Τρίτη 10 Ιουνίου, σε παγκόσμια συνέντευξη Τύπου στην Πόλη του Μεξικού, για την επερχόμενη ταινία του και αποκάλυψε πως ένα φιλμ με θέμα τους αγώνες ταχύτητας ήταν για χρόνια στο μυαλό του.

«Για μένα, ήταν αυτονόητο όταν ο Τζόζεφ Κοζίνσκι είχε αυτό το τολμηρό σχέδιο να μας ενσωματώσει στη σεζόν των αγώνων, να μας βάλει πραγματικά μέσα στα μονοθέσια. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», είπε ο Πιτ για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο αθλητικό δράμα.

«Προσπαθώ να κάνω μια ταινία για αγώνες εδώ και δεκαετίες», συνέχισε. «Είτε σε μηχανές είτε σε αυτοκίνητα, για κάποιο λόγο δεν ευοδώθηκε. Είμαι πραγματικά ευγνώμων, γιατί η εμπειρία που μας προσέφερε ο Τζο να μπούμε στο αυτοκίνητο, να ζήσουμε μέσα στο οικοσύστημα της F1 μαζί με οδηγούς και ομάδες, ήταν κάτι το εξαιρετικό».

Αν και έχει παίξει σε αρκετές ταινίες δράσης – από το Mr. and Mrs. Smith μέχρι την επική Τροία – ο Πιτ παραδέχθηκε πως το να βρεθεί πίσω από το τιμόνι της Formula 1 ήταν κάτι «εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε έχω ζήσει τις δεκαετίες που κάνω αυτή τη δουλειά».

Το πάθος του Πιτ τόσο για τους αγώνες όσο και για την ίδια την ταινία εντυπωσίασε τον συμπρωταγωνιστή του, Damson Idris.

Μιλώντας στο People για τη συλλογή κοσμημάτων του, ο 33χρονος Βρετανός ηθοποιός είπε πως η σχέση καθοδήγησης ανάμεσα στον χαρακτήρα του και τον Πιτ αντικατοπτρίζει ακριβώς τη φιλία που ανέπτυξαν στα γυρίσματα.

«Είχαμε μια φυσική χημεία. Με το που φώναζαν “Cut”, καθόμασταν και γελούσαμε», θυμάται ο Idris. «Μου έλεγε ιστορίες για τότε που γνώρισε τον Prince και τον Sidney Poitier. Κι εγώ σκεφτόμουν: “Θεέ μου, αυτό είναι εμβληματικό, είσαι ένα ζωντανό μνημείο”».

«Πάντα λέω πως είναι ένας από τους πιο ταπεινούς ανθρώπους, ένας λαμπρός ηθοποιός, και πραγματικά θέλει να βλέπει τους άλλους να πετυχαίνουν», συνέχισε ο Idris. «Κι αυτό έκανε για μένα σε όλη τη διάρκεια της ταινίας – φρόντισε να παρουσιαστούν οι δύο χαρακτήρες ως ίσοι. Του είμαι βαθιά ευγνώμων και ανυπομονώ να το δει ο κόσμος».

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Τζόζεφ Κοζίνσκι και παραγωγή Τζέρι Μπρουκχάιμερ – της ομάδας πίσω από το Top Gun: Maverick του 2022 – γυρίστηκε σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA). Ανάμεσα στους παραγωγούς είναι και ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της F1, Λιούις Χάμιλτον.

Ο Πιτ υποδύεται τον Sonny Hayes, έναν πρώην οδηγό που κάνει το μεγάλο comeback. Συνεργάζεται με τον πρωτοεμφανιζόμενο Joshua Pearce (Damson Idris) και μαζί προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις των αγώνων και της σχέσης καθοδήγησης, μέσα στη φανταστική ομάδα APXGP.

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Χαβιέρ Μπαρδέμ, Κέρι Κόντον και Τομπάιας Μένζις.

Το F1, από την Apple Original Films, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 27 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.