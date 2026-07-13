«What Happens at Night»: Η πιο προσωπική ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, σύμφωνα με την κόρη του

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Φραντσέσκα Σκορσέζε, κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε, συγκινήθηκε έντονα διαβάζοντας το σενάριο της νέας ταινίας του πατέρα της, "What Happens at Night".

Η ταινία αφορά την ιστορία ενός συζύγου και της γυναίκας του που πεθαίνει και χαρακτηρίζεται από τη Φραντσέσκα ως "ιδιαίτερα προσωπική", καθώς αντανακλά το πένθος της οικογένειας για την μητέρα της ενώ είναι ακόμα ζωντανή.

Η σύζυγος του Μάρτιν Σκορσέζε, Έλεν Μόρις, δίνει μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον για πάνω από 30 χρόνια, γεγονός που εμπνέει το θέμα της ταινίας.

Η κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε, Φραντσέσκα, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast Zach Sang Show, αποκάλυψε ότι «ξέσπασε σε κλάματα» μόλις διάβασε το σενάριο της νέας ταινίας του πατέρα της «What Happens at Night», στην οποία πρωταγωνιστούν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Τζένιφερ Λόρενς.

«Αφορά έναν σύζυγο και τη γυναίκα του που πεθαίνει... αυτή η ταινία είναι ιδιαίτερα προσωπική, επειδή, κατά κάποιο τρόπο, πενθούμε τη μητέρα μου ενώ είναι εδώ, μαζί μας», είπε η ηθοποιός και δημιουργός περιεχομένου στο podcast.

Σύμφωνα με το World of Reel, η σύζυγος του θρυλικού σκηνοθέτη, Έλεν Μόρις, δίνει μια σκληρή μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον για περισσότερα από 30 χρόνια. Η Φραντσέσκα προσέθεσε ότι διάβασε το σενάριο έχοντας τον διάσημο σκηνοθέτη στο πλευρό της: «Μόλις τελειώσαμε, ξέσπασα σε κλάματα γιατί συνειδητοποίησα ότι ”αυτό το ζούμε και εμείς”».

Η νέα παραγωγή της Apple Original Films η οποία περιγράφεται ως μια ονειρική ιστορία μυστηρίου είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πίτερ Κάμερον, σε σενάριο του Πάτρικ Μάρμπερ. Ακολουθεί «ένα παντρεμένο ζευγάρι Αμερικανών το οποίο ταξιδεύει σε μια μικρή, χιονισμένη ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα μωρό. Η διαμονή του σε ένα σχεδόν άδειο ξενοδοχείο, όπου κινούνται αινιγματικές φιγούρες, όπως ένας εκκεντρικός τραγουδιστής, ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας και ένας χαρισματικός θεραπευτής, μετατρέπει σταδιακά το ταξίδι του σε μια υπαρξιακή δοκιμασία, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό. Σύντομα αποκαλύπτεται ότι η σύζυγος (Λόρενς) βρίσκεται στο τελικό στάδιο του καρκίνου και το ταξίδι μετατρέπεται σε μια κούρσα με τον χρόνο, καθώς ήταν δική της επιθυμία να χαρίσει στον σύντροφό της ένα παιδί πριν χαθεί».

Σύμφωνα με τη μικρότερη κόρη του σκηνοθέτη, μέσα από την ασθένεια η ταινία εξερευνά την συζυγική αγάπη, τη θλίψη, το φόβο και όλα όσα επιστρατεύει ο άνθρωπος όταν έρχεται αντιμέτωπος με την οριστική απώλεια. Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Μαντς Μίκελσεν, Πατρίσια Κλάρκσον, Γουέλκερ Γουάιτ, Τζάρεντ Χάρις και Λούις Καντσέλμι. Αν και τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί, η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας παραμένει προς το παρόν άγνωστη.

Πηγή: skai.gr

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