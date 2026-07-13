Ιστορικό ρεκόρ για την ταινία «Michael»: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια στο box office

Η βιογραφική ταινία «Michael» των Lionsgate και Universal ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις, μετά από 12 Σαββατοκύριακα προβολής. Πρόκειται για τη δεύτερη παραγωγή που καταφέρνει κάτι τέτοιο μέσα στο έτος μετά το «Super Mario Galaxy» των Universal/Illumination/Nintendo, ενώ αποτελεί και τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της Lionsgate που κατακτά αυτό το ορόσημο.

Η προηγούμενη πιο κερδοφόρα ταινία του στούντιο ήταν το «The Hunger Games: Catching Fire» (2013) με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence) το οποίο είχε ολοκληρώσει την παγκόσμια πορεία του στα 865,2 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι στιγμής, τα έσοδα από την ταινία που σκηνοθέτησε ο Αντουάν Φουκουά ανέρχονται σε 371,8 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 629,8 εκατομμύρια δολάρια στο διεθνές box office, με την Ιαπωνία να συνεισφέρει 35,75 εκατομμύρια δολάρια.

Σημειώνεται ότι στην τελική ευθεία των προβολών της κινηματογραφικής μεταφοράς της ζωής του Μάικλ Τζάκσον, σε παραγωγή του Γκράχαμ Κινγκ, οι εισπράξεις ενισχύθηκαν σημαντικά και από την αγορά της Ρωσίας. Επιπλέον αποτελεί την εμπορικότερη επιτυχία του διάσημου παραγωγού ξεπερνώντας το «Bohemian Rhapsody» με 911 εκατομμύρια δολάρια αλλά και του σκηνοθέτη, αφήνοντας κατά πολύ πίσω τα 203 εκατομμύρια δολάρια του «King Arthur».

«Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους από όλο τον κόσμο, νέους και μεγαλύτερους από όλα τα κοινωνικά στρώματα να ενώνονται για να ζήσουν αυτή την ταινία και τη χαρά που έχει προσφέρει στους θεατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη», δήλωσε ο Κινγκ.

Επιπλέον, είναι η δεύτερη πιο κερδοφόρα ταινία για τον σεναριογράφο Τζον Λόγκαν, με την πρώτη θέση να ανήκει στο «Skyfall» (007) με 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια. Παράλληλα, πριν από λίγες ημέρες το «Michael» ξεπέρασε το «Oppenheimer» (975,8 εκατομμύρια δολάρια) του Κρίστοφερ Νόλαν παίρνοντας τη σκυτάλη ως η πιο κερδοφόρα βιογραφική ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου.

Στο φιλμ πρωταγωνιστεί ο Τζαφάρ Τζάκσον (Jaafar Jackson) στο ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη, ενσαρκώνοντας τον θείο του Μάικλ. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Νία Λονγκ, Λόρα Χάριερ, Τζουλιάνο Κρούε Βάλντι, Μάιλς Τέλερ και Κόλμαν Ντομίνγκο, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: skai.gr

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