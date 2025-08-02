Η βετεράνος παραγωγός Λινέτ Χάουελ Τέιλορ (Lynette Howell Taylor) εξελέγη πρόεδρος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, του οργανισμού που βρίσκεται πίσω από τα βραβεία Όσκαρ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διευθύνοντος συμβούλου της Ακαδημίας Μπιλ Κρέιμερ (Bill Kramer), η Τέιλορ παίρνει τη σκυτάλη από την Τζάνετ Γιανγκ (Janet Yang) αποτελώντας μια σημαντική αλλαγή στην κορυφή της Ακαδημίας.

Ποια είναι η Λινέτ Χάουελ Τέιλορ

Η Τέιλορ, τα τελευταία 20 χρόνια, είναι ο παραγωγός πίσω από ταινίες που αγαπήθηκαν από κριτικούς και κοινό, όπως το βραβευμένο "A Star Is Born" (2018), το "Blue Valentine" και το "The Accountant".

Επίσης, ήταν η υπεύθυνη παραγωγής της 92ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Μέλος της Ακαδημίας από το 2014, έχει υπηρετήσει τον οργανισμό σε διάφορες θέσεις υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων ως αντιπρόεδρος και πρόεδρος της επιτροπής βραβείων.

Με την εκλογή της γίνεται η πέμπτη γυναίκα που αναλαμβάνει την προεδρία της Ακαδημίας σύμφωνα με το ΑP.

Παράλληλα το διοικητικό συμβούλιο προχώρησε και στην εκλογή άλλων σημαντικών στελεχών, μεταξύ των οποίων, ο ηθοποιός Λου Ντάιμοντ Φίλιπς (Lou Diamond Phillips) θα αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Ισότητας και Ένταξης ενώ η παραγωγός Τζένιφερ Φοξ (Jennifer Fox) θα είναι πρόεδρος της Επιτροπής βραβείων.

«Πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα μελών της Ακαδημίας που θα προωθήσει την αποστολή της, θα υποστηρίξει τα μέλη μας σε όλο τον κόσμο, θα διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη οικονομική μας σταθερότητα και θα γιορτάσει τα επιτεύγματα της παγκόσμιας κινηματογραφικής κοινότητας», ανέφερε στη δήλωσή του ο Κρέιμερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

