Μόνικα Μπελούτσι: Πρωταγωνιστεί στην ταινία «Ketticè», παραγωγής του Λούκα Γκουαντανίνο

Η Μόνικα Μπελούτσι πρόκειται να υποδυθεί τη σύζυγο, μέλος μιας αριστοκρατικής σικελικής οικογένειας στο δράμα «Ketticè» σε παραγωγή του Λούκα Γκουαντανίνο και σκηνοθεσία του ανερχόμενου Ιταλού σκηνοθέτη Τζιοβάνι Τορτορίτσι. Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν ήδη αρχίσει στο Παλέρμο, την πρωτεύουσα της Σικελίας.

Η ταινία Ketticè μεταφέρει το κοινό πίσω στο Παλέρμο του 2012, την εποχή του Μπερλουσκόνι και σε αυτό που ο σκηνοθέτης περιγράφει στο Variety ως την «πολιτισμική στασιμότητα» που σημάδεψε την παιδική του ηλικία.

Monica Bellucci to Star as Aristocratic Matron in Luca Guadagnino-Produced Film Directed by Giovanni Tortorici (EXCLUSIVE) https://t.co/wxvyNMF2i8 — Variety (@Variety) July 29, 2025

Σύμφωνα με τη σύνοψη, η ταινία ακολουθεί την περίπλοκη δυναμική μεταξύ της δεκαεξάχρονης Κέτι (από την οποία πήρε το όνομά της η ταινία) και του Τζούλιο, καθώς σφυρηλατούν «μια αποκλειστική φιλία, ένα κοινό καταφύγιο στην αναζήτησή τους για ελευθερία, μακριά από το κριτικό βλέμμα του κόσμου των ενηλίκων».

Η Μόνικα Μπελούτσι υποδύεται τη μητέρα του Τζούλιο από την Ούμπρια, η οποία είναι μέλος της υψηλής κοινωνίας, αλλά και «θύμα αυτού του κοινωνικού συστήματος που δέχεται απαίσια μεταχείριση από την πεθερά» δήλωσε ο Τορτορίτσι στο Variety, σημειώνοντας ότι ο νέος ρόλος της Μπελούτσι είναι μια γυναίκα που «υποφέρει από μια μορφή καταπίεσης την οποία στη συνέχεια διαιωνίζει στον γιο της».

Το δράμα ενηλικίωσης είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Τορτορίτσι, το ντεμπούτο του οποίου με τίτλο «Diciannove» έκανε αίσθηση πέρυσι στη Βενετία. Η ταινία «Diciannove» έκανε πρεμιέρα το περασμένο Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ, σε διανομή της Oscilloscope, με τους Τορτορίτσι και Γκουαντανίνο να βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για να υποστηρίξουν την προώθησή της.

Πηγή: skai.gr

