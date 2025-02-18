Βίντεο: Νίκος Κούρκουλος, Στέλιος Καζαντζίδης και Μαρινέλλα τραγουδούν μαζί

Ένα κινηματογραφικό ντοκουμέντο φέρνει στο φως το γνωστό elenasdiary blog στο Instagram.

Νίκος Κούρκουλος, Στέλιος Καζαντζίδης και Μαρινέλλα τραγουδούν μαζί στους “Αδίστακτους” της «Σάββας Φιλμ» το 1965, το τραγούδι “Ποιος δρόμος” σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου και μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου.

Συμπρωταγωνίστρια του Νίκου Κούρκουλου στην ταινία, μια από τις λιγότερες γνωστές της λεγόμενης "χρυσής εποχής" του ελληνικού κινηματογράφου, η Μαίρη Χρονοπούλου.

Πηγή: skai.gr

