«The Dead of Winter»: Ένα «αμείλικτο» θρίλερ με την Έμα Τόμσον

Η βραβευμένη με Όσκαρ Έμα Τόμσον (Emma Thompson), πρωταγωνιστεί στο νέο θρίλερ δράσης «The Dead of Winter» του Μπράιαν Κερκ (Brian Kirk).

Η Vertical εξασφάλισε τα δικαιώματα διανομής της ταινίας στη Βόρεια Αμερική, με την πρεμιέρα της να αναμένεται στις αίθουσες, το φθινόπωρο.

Σε σενάριο των Νίκολας Τζέικομπσον-Λάρσον (Nicholas Jacobson-Larson) και Ντάλτον Λέεμπ (Dalton Leeb) το «The Dead of Winter» ακολουθεί «μία χήρα που εργάζεται ως ψαράς να παγιδεύεται σε μία χιονοθύελλα στην Μινεσότα και να σταματά την απαγωγή μιας κοπέλας. Σύντομα θα αντιληφθεί ότι είναι και η μοναδική της ελπίδα».

Η ταινία που είχε τον αρχικό τίτλο «The Fisherwoman», σηματοδοτεί την επιστροφή του σκηνοθέτη μετά το επιτυχημένο «21 Bridges» του 2019.

Το καστ συμπληρώνουν οι Τζούντι Γκριρ (Judy Greer), Λόρελ Μάρσντεν (Laurel Marsden), Μαρκ Μεντσάκα (Marc Menchaca), Γκάια Γουάιζ (Gaia Wise), Λόιντ Χάτσινσον (Lloyd Hutchinson) και Μπράιαν Φ. Ο'Μπερν (Brían F. O'Byrne).

«Το ‘The Dead of Winter' είναι ένα αμείλικτο θρίλερ, που διαδραματίζεται σε μια επιβλητική έρημο με μια όμορφη ιστορία αγάπης», ανέφερε ο Κερκ σε δήλωσή του, τονίζοντας ότι η Έμα Τόμσον προσφέρει μια ερμηνεία που ξεχωρίζει από όλους τους άλλους ρόλους του παρελθόντος.

«Η ταινία ήταν ένα έργο πάθους για όλους μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Vertical, η οποία πιστεύει το ίδιο δυνατά όπως και εμείς, ότι αυτή είναι μια ταινία, που θα μείνει στη σκέψη του κοινού για πολύ καιρό μετά την έξοδό του από τον κινηματογράφο», συμπλήρωσε.

Την παραγωγή υπογράφουν, οι Τζον Μπεργκ (Jon Berg) και Γκρεγκ Σίλβερμαν (Greg Silverman) μέσω της Stampede Ventures και Γιόνας Κάτζενσταϊν (Jonas Katzenstein) και Μαξιμίλιαν Λέο (Maximilian Leo) για την Αugenschein, με την διάσημη πρωταγωνίστρια να βρίσκεται μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

