«The Midnight Library»: Μάχη στο Χόλιγουντ για την ταινία με τη Φλόρενς Πιου

Το δράμα φαντασίας «The Midnight Library» με πρωταγωνίστρια τη Φλόρενς Πιου (Florence Pugh) έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα πρότζεκτ για τα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο, με το τοπίο γύρω από τα δικαιώματα διανομής να αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το Deadline, κολοσσοί όπως οι Paramount, Focus και Sony βρίσκονται σε «πόλεμο» διεκδίκησης τόσο για την αμερικανική όσο και για την διεθνή αγορά. Ο προϋπολογισμός της ταινίας φέρεται να αγγίζει τα 70 εκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας το πιο ακριβό και φιλόδοξο πρότζεκτ που έχει αναλάβει το ευρωπαϊκό στούντιο παραγωγής Studiocanal εδώ και αρκετό καιρό.

Σε σκηνοθεσία Γκαρθ Ντέιβις (Garth Davis) η σταρ θα υποδυθεί την Nora Seed, «μια γυναίκα που βρίσκεται παγιδευμένη σε μια απέραντη, μεταφυσική βιβλιοθήκη και καλείται να ανακαλύψει τις εναλλακτικές ζωές που θα μπορούσε να έχει ζήσει, αν είχε επιλέξει διαφορετικά».

Το σενάριο συνυπογράφουν η βραβευμένη με Olivier, Λόρα Γουέιντ (Laura Wade) και ο υποψήφιος για Tony, Νικ Πέιν (Nick Payne) βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Ματ Χέιγκ (Matt Haig), το οποίο κυκλοφόρησε το 2020 από τον εκδοτικό οίκο Canongate.

Το βιβλίο έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία με πωλήσεις πάνω από 15 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως ενώ έχει μεταφραστεί σε 56 γλώσσες. Ο συγγραφέας θα συμμετέχει στην παραγωγή των Studiocanal και Blueprint Pictures ως εκτελεστικός παραγωγός. Ο Γκράχαμ Μπρόντμπεντ (Graham Broadbent) και ο Πιτ Τσέρνιν (Pete Czernin) θα αναλάβουν την παραγωγή για λογαριασμό της Blueprint μαζί με την Ανίτα Όβερλαντ (Anita Overland) και την πρωταγωνίστρια.

Οι Μπεν Νάιτ (Ben Knight) και Ντιαρμούιντ ΜακΚέουν (Diarmuid) της Blueprint θα είναι επίσης στην εκτελεστική παραγωγή μαζί με τους 'Αννα Μαρς (Anna Marsh), Ρον Χάλπερν (Ron Halpern) και Νταν ΜακΡέι (Dan MacRae) για την Studiocanal.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.