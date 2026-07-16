Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς ο Σιλβέστερ Σταλόνε έγινε ο Ρόκι; Το επερχόμενο βιογραφικό δράμα του Πίτερ Φαρέλι «I Play Rocky» πρόκειται να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, καθώς ο ηθοποιός Άντονι Ιπολίτο, ενσαρκώνει τον ρόλο του Σταλόνε σε αυτή την παρασκηνιακή δραματοποίηση της δημιουργίας του κλασικού αθλητικού δράματος του 1976.

Η επίσημη σύνοψη του «I Play Rocky» από την Amazon MGM αναφέρει: «Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία του Σιλβέστερ Σταλόνε και της ακλόνητης πίστης του ότι δεν ήταν προορισμένος απλώς να γράψει το Ρόκι, αλλά να είναι ο Ρόκι Μπαλμπόα».

Δείτε το trailer:

Το υποστηρικτικό καστ της ταινίας περιλαμβάνει τον Στέφαν Τζέιμς ως Καρλ Γουέδερς, καθώς και τους ΆνναΣοφία Ρομπ, Ματ Ντίλον, Τόμπι Κέμπελ, Τρέισι Λετς, Τζέι Ντουπλάς και Ρόμπερτ Μόργκαν. Ο Φαρέλι, ο οποίος σκηνοθέτησε την ταινία «Το Πράσινο Βιβλίο» (Green Book) που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, επιστρέφει σε πιο δραματικά μονοπάτια με το «I Play Rocky», μετά τις ακατάλληλες (R-rated) κωμωδίες του για το Amazon, «Ricky Stanicky» και «Balls Up».

Ο Ιπολίτο έχει εμπειρία στο να υποδύεται εμβληματικούς ηθοποιούς της δεκαετίας του 1970. Πρωταγωνίστησε ως Αλ Πατσίνο στην μίνι σειρά του Paramount+ «The Offer», η οποία εξιστορούσε τη δημιουργία του «Νονού». Τώρα αναλαμβάνει τον ρόλο του Σταλόνε, ο οποίος, ως γνωστόν, κατάφερε να γυρίσει το «Ρόκι» με λιγότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια.

Η ταινία έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976 και κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Αφού εδραίωσε τη θέση του στην ιστορία του Χόλιγουντ, το αρχικό «Ρόκι» γέννησε αρκετά σίκουελ καθώς και τη spin-off σειρά ταινιών «Creed».

Το «I Play Rocky» κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους αυτόν τον Νοέμβριο από την Amazon MGM.

Πηγή: skai.gr

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