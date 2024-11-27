«Slumdog Millionaire»: Η ιστορία του Jamal ίσως επιστρέψει σύντομα στην οθόνη

Η νεοσύστατη εταιρεία παραγωγής «Bridge7», εξασφάλισε τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά δικαιώματα της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας του Ντάνι Μπόιλ, «Slumdog Millionaire». Σύμφωνα με το «Variety» ίσως πολύ σύντομα η ταινία αποκτήσει σίκουελ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Slumdog Millionaire» κυκλοφόρησε το 2008 και απέσπασε οκτώ Όσκαρ, ανάμεσα σε 10 υποψηφιότητες, επτά βραβεία BAFTA και τέσσερις Χρυσές Σφαίρες.

Με πρωταγωνιστές τους Ντεβ Πατέλ, Ανίλ Καπούρ και Φρίντα Πίντο, η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός 18χρονου ορφανού από τη Βομβάη που καταφέρνει να θριαμβεύσει στο ινδικό «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος».

A sequel to ‘SLUMDOG MILLIONAIRE’ could be in the works.



A new production company Bridge7 just got the rights to make a sequel.



(Source: https://t.co/5iXS8YMaX3) pic.twitter.com/6VBb0iqx5I — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 25, 2024

Με ιδρυτές την παραγωγό Swati Shetty και τον πρώην ατζέντη της CAA, Grant Kessman, η Bridge7 με έδρα το Λος 'Αντζελες, εξασφάλισε συμφωνία με την Celador, την εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου που παρήγαγε το διάσημο φιλμ του 2008.

«Κάποιες ιστορίες μας συνοδεύουν για πολύ καιρό μετά τους τίτλους τέλους και το «Slumdog Millionaire» είναι σίγουρα μία από αυτές. Η ιστορία του ξεπερνά πολιτισμικά και γεωγραφικά όρια και αποτελεί το είδος των ιστοριών που αγαπάμε - αυτές που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με βαθιές ανθρώπινες ιστορίες», ανέφεραν οι Shetty και Kessman σε δήλωσή τους.

Aπό την πλευρά του ο πρόεδρος της Celador, Πολ Σμιθ, πρόσθεσε ότι, «ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την «Bridge7» για να ξεδιπλώσουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του Jamal».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

