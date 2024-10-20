Στα 62 του χρόνια, ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) εξακολουθεί να γυρίζει τη μία ταινία μετά την άλλη, γυρνώντας μάλιστα ο ίδιος τα περισσότερα από τα επικίνδυνα πλάνα, όταν απαιτούνται.

Μετά την... χολιγουντιανή εμφάνισή του στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι και εν αναμονή του «Mission: Impossible 8» ο ακούραστος σταρ έχει στα σκαριά δύο νέες παραγωγές για το 2025.

Σύμφωνα με το World of Reel, στην πρώτη θα συνεργαστεί με τον Αλεχάντρο Ινιάριτου (Alejandro G. Iñàrritu) σε μια άτιτλη προς το παρόν ταινία, τα γυρίσματα της οποίας έχουν οριστεί για το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Το σενάριο ακολουθεί «τον πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο, ο οποίος ξεκινά μία απίστευτη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει καταστρέψει τα πάντα».

Μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή της ταινίας, ο Κρουζ θα πρέπει να ξεκινήσει την προώθηση του "Mission: Impossible 8" το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 23 Μαΐου 2025. Δεν αποκλείεται η πρεμιέρα να γίνει στις Κάννες ειδικά μετά την άκρως θερμή υποδοχή που έλαβε το "Top Gun: Maverick" στην Κρουαζέτ πριν από δύο χρόνια.

Για τους φαν του Top Gun, υπάρχει έτοιμη στο συρτάρι και μία νέα ιστορία για το «Top Gun 3».

Ο συμπρωταγωνιστής του στο "Maverick" Γκλεν Πάουελ (Glen Powell) σε παλαιότερη συνέντευξή του επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός ηθοποιός διάβασε την ιστορία που έγραψε ο Τζόζεφ Κοσίνσκι (Joseph Kosinski) και του άρεσε πολύ.

Τον Ιούλιο του 2025, ο Κρουζ θα ξεκινήσει τα γυρίσματα της δεύτερης ταινίας με τον τίτλο "Broadsword" σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Μακουάρι (Christopher McQuarrie).

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στο πρωταγωνιστικό καστ θα βρίσκονται η βραβευμένη με Όσκαρ Μαριόν Κοτιγιάρ (Marion Cotillard) και ο Χένρι Καβίλ (Henry Cavill).

Το «Broadsword» θα αφηγείται την ιστορία «μιας μυστικής επιχείρησης κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου όπου ο αρχηγός της είναι ο μοναδικός επιζών. Ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, πρέπει να ολοκληρώσει την αποστολή του μέσα στο χάος του πολέμου».

Πιστός πάντα στο προφίλ του δυναμικού, σκληρού και έντιμου άντρα, ακολουθεί την συνταγή της επιτυχίας του.

