«The Electric State»: Δείτε το trailer με τους Millie Bobby Brown, Chris Pratt και πολλά ρομπότ…

Tο Netflix έδωσε στην δημοσιότητα το teaser της νέας ταινίας των Τζο και Άντονι Ρούσο, «The Electric State», με τους Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Κρις Πρατ και ένα πλήθος ρομπότ. Η παρουσίαση έγινε στο πάνελ του Comic Con της Νέας Υόρκης. Για το σενάριο οι αδελφοί Ρούσο συνεργάστηκαν με τους Κρίστοφερ Μάρκους και Στίβεν ΜακΦίλι μετά τις δύο τελευταίες ταινίες «Avengers».

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Simon Stålenhag και αφηγείται την ιστορία της Michelle μιας νεαρής γυναίκας με ένα φιλικό αλλά μυστηριώδες ρομπότ, ονόματι Cosmo. «Αποφασισμένη να βρει τον αγαπημένο αδελφό που νόμιζε ότι είχε χάσει, η Michelle ξεκινάει για να διασχίσει τα νοτιοδυτικά της Αμερικής και σύντομα θα βρεθεί απρόθυμα να ενώνει τις δυνάμεις της με έναν εκκεντρικό λαθρέμπορο και τον εξυπνάκια ρομπότ βοηθό του». Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη στην πορεία θα ανακαλύψουν ότι «οι δυνάμεις πίσω από την εξαφάνιση του Christopher είναι πιο σκοτεινές από ό,τι περίμεναν ποτέ».

Το καστ συμπληρώνουν οι Κε Χούι Κουάν, Στάνλεϊ Τούτσι, Τζέισον Αλεξάντερ, Τζιανκάρλο Εσποζίτο, ενώ οι Άντονι Μακί, Μπράιαν Κοξ, Γούντι Χάρεσλον και Τζένι Σλέιτ «δανείζουν» τις φωνές τους. Σύμφωνα με το Deadline, το «The Electric State» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 14 Μαρτίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

