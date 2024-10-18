Χρειάζεται ο Τσάρλι Τσάπλιν σήμερα ατζέντη;

Ένα μικρό γραφείο στο Παρίσι διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούν τον Τσάρλι Τσάπλιν. Η κληρονομιά του είναι ένα πραγματικό χρυσωρυχείο με ημερομηνία λήξης. Αν και αυτός ο πραγματικός θρύλος του κινηματογράφου γεννήθηκε στην Αγγλία, γύρισε τις σημαντικότερες ταινίες του στο Χόλιγουντ και έζησε τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του στην Ελβετία, το γραφείο του Τσάρλι Τσάπλιν βρίσκεται σε έναν ήσυχο δρόμο στο Παρίσι, όχι μακριά από το Λούβρο.



Μια μικρή ομάδα φροντίζει τη σπουδαία κληρονομιά που άφησε. Ο Τσάρλι Τσάπλιν πέθανε πριν από σχεδόν 47 χρόνια, το 1977. Ωστόσο, το γραφείο στο Παρίσι έχει πολλή δουλειά.



Εδώ απευθύνονται οι διάφοροι κάτοχοι δικαιωμάτων και συγκεντρώνονται γενικότερα όλα τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και αδειών από όλο τον κόσμο. Μια εταιρεία κατέχει και διαχειρίζεται τα αρχεία του Τσάρλι Τσάπλιν με προσωπικές και επαγγελματικές φωτογραφίες, ταινίες, χειρόγραφα και μουσική. Μια άλλη εταιρεία κατέχει τα δικαιώματα του εμπορικού σήματος για το όνομα και τις φωτογραφίες του Τσάρλι Τσάπλιν, αλλά και της φιγούρας του «Μικρού Αλήτη». Ενώ κάποια άλλη εταιρεία κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των ταινιών του και είναι υπεύθυνη για τα δικαιώματα και την αδειοδότηση σε όλο τον κόσμο. Όλες αυτές οι εταιρείες πάντως εξακολουθούν να ελέγχονται από την οικογένεια Τσάπλιν.

Ο πολυτάλαντος Τσάπλιν κατείχε πολλά πνευματικά δικαιώματα

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο μεγάλος ηθοποιός κέρδισε πολλά εκατομμύρια χάρη στο ταλέντο του και τον αυστηρό έλεγχο των οικονομικών του. Σε αντίθεση με τους περισσότερους αστέρες του Χόλιγουντ, δεν έπαιζε μόνο στις δικές του ταινίες, αλλά είχε και το δικό του στούντιο, έγραφε σενάρια, σκηνοθετούσε και έκανε παραγωγή στις δικές του ταινίες. Αργότερα, συνέθετε και τα μουσικά κομμάτια για τις ταινίες του.



Χάρη σε αυτόν τον πλήρη έλεγχο, ο Τσάρλι Τσάπλιν κατείχε τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα σχεδόν όλων των ταινιών που γύρισε μετά το 1918 όπως «Tο παιδί», «Μοντέρνοι καιροί» και «Ο μεγάλος δικτάτορας».



Διευθυντής του Γραφείου Τσάπλιν είναι ο Άρνολντ Λοτσάνο. Ο 41χρονος φροντίζει ώστε να παραμείνει ζωντανή η παρακαταθήκη του σπουδαίου ηθοποιού και τον 21ο αιώνα. Γιος Μεξικανών μεταναστών, ο Άρνολντ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια όπου σπούδασε κινηματογράφο και ΜΜΕ πριν μετακομίσει στη Γαλλία.

Η υποστήριξη της οικογένειας Τσάπλιν είναι ζωτικής σημασίας

Τυχαία βρήκε μια αγγελία για δουλειά σε μια αγγλόφωνη εφημερίδα που ζητούσε κάποιον για να εργαστεί σε ένα αρχείο ταινιών. Παρά τις σπουδές του στον κινηματογράφο, δεν γνώριζε και πολλά για τον Τσάρλι Τσάπλιν. Τώρα, 12 χρόνια αργότερα, έχει γίνει ειδικός στο θέμα. Το σημαντικότερο καθήκον του είναι να «σεβαστεί τις επιθυμίες της οικογένειας Τσάπλιν προκειμένου να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας του έργου και της μεγιστοποίησης της διανομής του».



Η οικογένεια Τσάπλιν στηρίζει πάντως τις προσπάθειές του. Με την πάροδο των χρόνων, η εικόνα του διάσημου ηθοποιού χρησιμοποιήθηκε για να πουληθούν τα πάντα, από κούκλες μέχρι τσάι. Στη δεκαετία του 1980, υπήρξε ακόμη και μια διαφημιστική καμπάνια για την πώληση υπολογιστών IBM με την εικόνα του μικρού αλητάκου.



Ωστόσο, οι άδειες σε σχέση με τον καπνό, το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια, τα φαρμακευτικά προϊόντα ή τα πολιτικά κόμματα αποφεύγονται. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, αυτό όμως που φθίνει με την πάροδο των χρόνων είναι η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, η νομική προστασία για τις ταινίες του Τσάρλι Τσάπλιν λήγει το 2047. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το γραφείο του Τσάπλιν μπορεί άλλα 23 χρόνια να διαχειριστεί την κληρονομιά και να κερδίσει χρήματα από αυτήν.



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου



Πηγή: Deutsche Welle

