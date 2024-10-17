Μια μαγική περιπέτεια βγαλμένη από παραμύθι υπόσχεται το τρέιλερ της νέας ταινίας «The Legend of Ochi», της A24. Ο δημιουργός μουσικών βίντεο Isaiah Saxon πραγματοποιεί το σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε σενάριο που έγραψε ο ίδιος.

Σύμφωνα με την σύνοψη «η Yuri η οποία ζει σε ένα απομακρυσμένο χωριό, έχει μεγαλώσει γνωρίζοντας πως δεν πρέπει ποτέ να βγαίνει έξω μετά το σκοτάδι και να φοβάται τα απομονωμένα πλάσματα του δάσους που είναι γνωστά ως ochi. Όταν ένα μωρό ochi μένει πίσω από το κοπάδι του, η νεαρή κοπέλα ξεκινά μια περιπέτεια ζωής, για να το ενώσει ξανά με την οικογένειά του».

Πρωταγωνιστούν οι Έλενα Ζένγκελ, Έμιλι Γουάτσον, Γουίλεμ Νταφόε, Φιν Γούλφχαρντ, Ραζβάν Στόικα και Κάρολ Μπορς.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2021 στη Ρουμανία. Την παραγωγή της πρωτότυπης ταινίας έχουν αναλάβει η εταιρεία παραγωγής AGBO των αδελφών Ρούσο με τις Encyclopedia Pictura, Neighborhood Watch, Year of the Rat, IPR.VC και Access Entertainment.

Σύμφωνα με το Dark Horizons, η ταινία «The Legend of Ochi» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 28 Φεβρουαρίου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

