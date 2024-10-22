Λογαριασμός
Tom Holland: Σε συζητήσεις για τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Το σενάριο έχει επιμεληθεί ο ίδιος ο Νόλαν, ενώ την παραγωγή θα μοιραστεί με την σύζυγό του Έμα Τόμας

Tom Holland

Ο Τομ Χόλαντ βρίσκεται σε συζητήσεις για να συμμετάσχει στην επόμενη ταινία του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Αν η συμφωνία επιτευχθεί ο Χόλαντ θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Ματ Ντέιμον στην άτιτλη προς το παρόν παραγωγή τα γυρίσματα της οποίας αναμένονται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2025.

Το σενάριο έχει επιμεληθεί ο ίδιος ο Νόλαν, ενώ την παραγωγή θα μοιραστεί με την σύζυγό του Έμα Τόμας. 

Ωστόσο, το πολυάσχολο πρόγραμμα του Χολάντ θα μπορούσε να αποτελέσει πρόκληση για τα χρονοδιαγράμματα της παραγωγής. Ο ηθοποιός, που έγινε διάσημος μέσα από τον ρόλο του ως Πίτερ Πάρκερ/Spider-Man στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, θα είναι απασχολημένος το επόμενο έτος με την τέταρτη ταινία «Spider-Man», και ενδεχομένως με το επόμενο sequel των «Avengers», όπως αναφέρει το Hollywood Reporter.

Σημειώνεται ότι το φετινό καλοκαίρι ο Χόλαντ άφησε το στίγμα του και στην σκηνή του Γουέστ Εντ συμμετέχοντας στη θεατρική διασκευή του «Ρωμαίου και Ιουλιέτας», μαζί με την πρωτοεμφανιζόμενη Francesca Amewudah-Rivers.

Η πρεμιέρα της επερχόμενης ταινίας του Νόλαν αναμένεται στις 17 Ιουλίου 2026, από την Universal Pictures. Η νέα παραγωγή επανασυνδέει τον Νόλαν με το στούντιο που ήταν πίσω από το εξαιρετικά επιτυχημένο ιστορικό δράμα «Οπενχάιμερ», το οποίο κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας μαζί με άλλα έξι αγαλματίδια συγκεντρώνοντας 975 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

