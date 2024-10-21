Luca Guadagnino: Θα σκηνοθετήσει νέα εκδοχή της ταινίας «American Psycho»

Ο Λούκα Γκουαντανίνο φέρεται να σκηνοθετεί μια νέα κινηματογραφική διασκευή του «American Psycho» του Μπρετ Ίστον Έλις. Σύμφωνα με το «Deadline», ο σκηνοθέτης βρίσκεται «σε τελικές διαπραγματεύσεις» για να σκηνοθετήσει την επερχόμενη εκδοχή του μυθιστορήματος τρόμου, το σενάριο του οποίου θα γράψει ο Σκοτ Τζ. Μπερνς.

Πηγές υποστηρίζουν ότι το έργο του σκηνοθέτη του φιλμ «Challengers» δεν θα είναι ένα ριμέικ του «American Psycho» του 2000 της Μέρι Χάρον με πρωταγωνιστή τον Κρίστιαν Μπέιλ, αλλά μάλλον μια ολοκαίνουργια μεταφορά του μυθιστορήματος της Έλις.

Luca Guadagnino To Direct New 'American Psycho' Movie At Lionsgate With Scott Z. Burns Set To Adapt https://t.co/LczSiCotWb — Deadline (@DEADLINE) October 18, 2024

Τα στελέχη της Lionsgate έκριναν ότι ο σκηνοθέτης ήταν η «τέλεια επιλογή για να φέρει μια νέα οπτική» στο έργο.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσθέτουμε έναν ακόμη κορυφαίο σκηνοθέτη στη λίστα μας» δήλωσε ο πρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group, Άνταμ Φόγκελσον. Ο Λούκα Γκουαντανίνο είναι ένας λαμπρός καλλιτέχνης και ο τέλειος για να δημιουργήσει μια εντελώς νέα ερμηνεία αυτής της ισχυρής και κλασικής ταινίας. Ο Μπερνς είναι γνωστός για τις πολλές συνεργασίες του με τον Στίβεν Σόντερμπεργκ, μεταξύ άλλων στις ταινίες Contagion, Side Effects και The Informant.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

