Ο Τίμοθι Σαλαμέ αποκάλυψε ότι έκανε «πέντε χρόνια πρόβες στο τραγούδι» για τον ρόλο του ως Μπομπ Ντίλαν στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «A Complete Unknown».

Ο Χολιγουντιανός πρωταγωνιστής έμαθε να παίζει κιθάρα και φυσαρμόνικα, ενώ ερμηνεύει ζωντανά τις μουσικές του σκηνές στο δράμα που θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες τον Ιανουάριο.

Σε συνέντευξή του στο «The Graham Norton Show» παραδέχτηκε ότι πριν από την ταινία δεν γνώριζε πολλά για τον θρύλο της μουσικής, αλλά τώρα είναι «βαθιά παθιασμένος» για την καλλιτεχνική του συμβολή.

Σε σκηνοθεσία Τζέιμς Μάνγκολντ, το έργο ακολουθεί τον 19χρονο μουσικό από τη Μινεσότα στη Νέα Υόρκη, την ένταξη του στη φολκ σκηνή του Greenwich Village και τη φιλία του με τη Τζόαν Μπαέζ (στον ρόλο η Μόνικα Μπαρμπάρο) και τον Πιτ Σίγκερ (Έντουαρντ Νόρτον). Η ταινία κορυφώνεται με την ιστορική του εμφάνιση στο Newport Folk Festival, όπου ερμήνευσε το θρυλικό «Like a Rolling Stone».

«Είχα πολύ χρόνο να προετοιμαστώ επειδή επρόκειτο να γυρίσουμε την ταινία πριν από πεντέμισι χρόνια, μετά ήρθε η πανδημία και μετά η απεργία των ηθοποιών. Είχα αποκτήσει σιγουριά με το τραγούδι και όταν φτάσαμε στα γυρίσματα ήθελα να ερμηνεύσω τα κομμάτια ζωντανά» ανέφερε.

Το καστ συμπληρώνουν οι Ελ Φάνινγκ, Μπόιντ Χόλμπρουκ, Έλι Μπράουν, Νταν Φόγκλερ, Τζέιμς Όστιν Τζόνσον, Λόρα Καριούκι και Γουίλ Χάρισον, μεταξύ άλλων.

Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο του Ελάιτζα Γουόλντ, «Dylan Goes Electric», που κυκλοφόρησε το 2015 σε σενάριο που έγραψε ο σκηνοθέτης με τον Τζέι Κοκς.

«Δεν ήξερα πολλά για τον Ντίλαν, αλλά τώρα που δούλεψα πάνω σε εκείνον λατρεύω πραγματικά την ψυχή του. Είμαι βαθιά παθιασμένος με αυτόν τον άνθρωπο και το έργο του. Οι φίλοι μου έχουν κουραστεί να με ακούνε να μιλάω γι' αυτόν μέχρι αηδίας….είμαι πολύ περήφανος για αυτή την ταινία και για αυτόν τον ρόλο».

Το «A Complete Unknown» θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 23 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

