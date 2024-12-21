Ο φετινός κατάλογος νικητών και ηττημένων μπορεί να πονέσει λίγο - ιδιαίτερα για τους προοδευτικούς του Χόλιγουντ. Μπορεί να μην σας αρέσουν μερικοί από αυτούς τους νικητές ή τις νικήτριες.

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει επίσης αρκετές ταλαντούχες ηθοποιούς που είχαν αναμφισβήτητα την καλύτερη χρονιά τους, όπως και τολμηρούς δημιουργούς που πήραν τεράστια ρίσκα και απέτυχαν.

Η «κερδισμένη» Zendaya

Τέσσερις αστέρες που ξεκίνησαν από το Disney Channel/Nickelodeon βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο: Η Zendaya ήταν ο συναισθηματικός πυρήνας του blockbuster «Dune: Part Two», ενώ το «Challengers» κατάφερε να συγκεντρώσει 100 εκατ. δολάρια παγκοσμίως (και να αποφέρει στην ηθοποιό 10 εκατ. δολάρια). Η επιτυχία της στο HBO, το «Euphoria», είναι και πάλι σε καλό δρόμο για τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν, και έχει πάρει μέρος στην άκρως απόρρητη επόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

Και πριν από ένα χρόνο, θα φανταζόσασταν ότι η Ariana Grande και η Selena Gomez θα ήταν υποψήφιες για υποψηφιότητες στα Όσκαρ; Και οι δύο έχουν καλές πιθανότητες χάρη στις εξαιρετικές ερμηνείες τους στο «Wicked» και στην «Emilia Pérez», αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ, η επιστροφή της Lindsay Lohan μοιάζει πραγματική, με την ηθοποιό να πρωταγωνιστεί στη χριστουγεννιάτικη κωμωδία του Netflix, «Our Little Secret» και στην επερχόμενη συνέχεια του «Freaky Friday».

Οι «χαμένοι» Kevin Costner και Francis Ford Coppola

Φεστιβάλ των Καννών. Το γαλλικό φεστιβάλ κινηματογράφου μοιάζει όλο και περισσότερο με τον καλύτερο τρόπο για τους κινηματογραφιστές να λάβουν ένα 10λεπτο χειροκρότημα.

Στους «κερδισμένους»… τα μιούζικαλ

Ήταν μια σπουδαία χρονιά για ταινίες με τραγούδια που δεν είχαν σχέση με τον «Joker». «Wicked», φυσικά, αλλά και: «One Love», «Moana 2» και ακόμα και η επανεκκίνηση του «Mean Girls» δεν τα πήγε καθόλου άσχημα. Όλα αυτά αποτελούν καλό οιωνό για τα επερχόμενα έργα, όπως η βιογραφία του Bob Dylan A Complete Unknown, το Better Man του Robbie Williams, η βιογραφία του Michael Jackson Michael και το Wicked 2. Όπως όλες οι τάσεις του είδους, η κινηματογραφική επιτυχία των μουσικών ταινιών του 2024 είναι σημάδι μόνιμου ενδιαφέροντος του κοινού και η κόπωση δεν θα επέλθει ποτέ.

Η τεράστια αποτυχία του «Joker: Folie à Deux»

Το «Folie à Deux», δυστυχώς, «πάτωσε» στο box office. Η ταινία δεν ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, ενώ οι εισπρακτικές του αποδόσεις ήταν απογοητευτικές παρά την επιστροφή του βραβευμένου με Όσκαρ Χοακίν Φίνιξ στον ρόλο του Arthur Fleck/Joker και της Lady Gaga ως Harley Quinn.

Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter», είναι η πρώτη ταινία του Χόλιγουντ στην ιστορία του CinemaScore που βασίζεται σε χαρακτήρες κόμικς και βαθμολογείται με «D» από το κοινό της πρώτης ημέρας.

Ο οσκαρικός «Joker» είχε εισπράξεις πάνω από 1 δισ. δολάρια στο box office όταν κυκλοφόρησε το 2019, ενώ η συνέχειά του δεν κάλυψε τον προϋπολογισμό της ύψους 200 εκατ. δολαρίων -συν 100 εκατ. δολάρια- που διατέθηκαν για την προώθηση και διανομή της.

Το «Shogun» που έσπασε το ρεκόρ του «Game of Thrones»

Το ιστορικό έπος που διαδραματίζεται στην Αυτοκρατορική Ιαπωνία κέρδισε 18 βραβεία Emmy, τα περισσότερα που έχει αποσπάσει ποτέ ένας κύκλος δραματικής σειράς. Το «Shogun», παραγωγής FX, είναι μια πρωτότυπη τηλεοπτική μεταφορά του best-seller μυθιστορήματος του James Clavell. Μια δημιουργία από τους Justin Marks και Rachel Kondo, η μίνι σειρά, 10 επεισοδίων, διαδραματίζεται στην Ιαπωνία το 1600, εν μέσω ενός καθοριστικού εμφυλίου πολέμου.

Η σέξι και «κερδισμένη» Nicole Kidman και όχι μόνο…

Η Κίντμαν είχε μια απίστευτη χρονιά: Το «Perfect Strangers» (Netflix) έκανε τεράστια επιτυχία, πήρε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στο Φεστιβάλ Βενετίας (Babygirl), ενώ εξαιρετική ήταν και στο «Lioness». Εν τω μεταξύ, εκτός από τη Κίντμαν, εξαιρετικές στον ρόλο τους ήταν και οι Demi Moore (The Substance), Pamela Anderson (The Last Showgirl), Tilda Swinton (The Room Next Door), Amy Adams (Nightbitch), Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths), June Squibb (Thelma), Julianne Moore (The Room Next Door) και Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez). Γυναίκες δυναμικές, εξαιρετικές ηθοποιοί, που κάποιες από αυτές, «νικούν» τον ηλικιακό ρατσισμό του Χόλιγουντ…

