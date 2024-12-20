Julianne Moore: Οι ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ με ενέπνευσαν όταν ήμουν μικρή

Η Τζούλιαν Μουρ δήλωσε ότι οι ταινίες του Ισπανού σκηνοθέτη, Πέδρο Αλμοδόβαρ, ενέπνευσαν την υποκριτική τέχνη της όταν ήταν νεαρή ηθοποιός.

Η Τζούλιαν Μουρ, η οποία πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Αλμοδόβαρ, «The Room Next Door», είπε ότι όταν ήταν 20 ετών παρακολούθησε κλασικά έργα του σκηνοθέτη, όπως την ταινία «Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης». Η ερμηνεία της Κάρμεν Μάουρα δίδαξε στη Μουρ ότι μπορούσε να μεταφέρει αντιφατικά συναισθήματα.

«Έκλαιγε, έκλαιγε και έκλαιγε, αλλά ήταν τόσο υστερικά αστείο την ίδια στιγμή» δήλωσε η Τζούλιαν Μουρ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο United Press International. «Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό όταν ήμουν νέα ηθοποιός ότι μπορούσα να διατηρήσω αυτά τα δύο πράγματα ταυτόχρονα».

Η ταινία «The Room Next Door» είναι η πρώτη αγγλόφωνη του Ισπανού σκηνοθέτη και το πρώτο κινηματογραφικό έργο στο οποίο συμπρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Τζούλιαν Μουρ και Τίλντα Σουίντον.

Η Μάρθα (Τίλντα Σουίντον) ζητά από την Ίνγκριντ (Τζούλιαν Μουρ) να μείνει μαζί της σε ένα εξοχικό μέχρι να βάλει τέλος στη ζωή της η Ίνγκριντ. Η Ίνγκριντ θέλει να απολαύσει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί και σχεδιάζει να πάρει μια χημική ένωση όταν η ασθένειά της γίνει πολύ επώδυνη για να την αντέξει.

Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα «What Are You Going Through» του 2020 της Ίνγκριντ Νούνεζ, όμως υπάρχουν πολλές διαφορές, ανέφερε η Τζούλιαν Μουρ σε συνέντευξή της στο Deadline εξηγώντας ότι πρόκειται για ένα τμήμα που είναι μόνο ένα μικρό μέρος ολόκληρου του βιβλίου. Νομίζω ότι, καθώς το διάβαζε, ο Πέδρο συνειδητοποίησε ότι αυτή ήταν μια ιστορία που τον ενδιέφερε, και σκέφτηκε ότι μπορούσε να την εξηγήσει και να την κάνει δική του.

Τα πάντα σε αυτήν την ταινία - και όλες του τις ταινίες - είναι εντυπωσιακά. Είναι κινηματογραφικά. Έχουν μια παραμυθένια ποιότητα. Η γλώσσα του είναι ποιητική. Ούτε καν ακούει πάντα τις λέξεις, ακούει τη μουσικότητα μιας φράσης. Το ακούει αυτό. Είναι σαν να υπάρχουν τόσα πολλά αισθητηριακά που σχετίζονται με τη γραφή και την παραγωγή του. Αλλά η βάση είναι αυτή η πραγματικά ισχυρή συναισθηματικότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει αυτή την ταινία τόσο όμορφη, τόνισε η ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.