Η Ακαδημία των Όσκαρ ανακοίνωσε τις βραχείες λίστες (shortlists) για δέκα ειδικές κατηγορίες. Το ντοκιμαντέρ «HollywoodGate» βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στα Oscars, καθώς φιγουράρει στη βραχεία λίστα «Ντοκιμαντέρ μεγάλου Μήκους».
Ο Αιγύπτιος σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Ibrahim Nash'at, ρισκάροντας την ζωή του, εισέβαλε στα άδυτα των Ταλιμπάν - και συγκεκριμένα στην εγκαταλελειμμένη βάση της CIA - την οποία κατέλαβαν αμέσως μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων, αποκτώντας πρόσβαση σε στρατιωτικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Παραγωγός του ντοκιμαντέρ είναι η Ελληνίδα Κάθριν Εμπειρίκου (Katherine Embiricos), γνωστή στην Ελλάδα από τον ρόλο της ως Υπεύθυνης Διεθνούς Ανάπτυξης (International Engagement) στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Συμπαραγωγός του ντοκιμαντέρ είναι η Odessa Rae, η οποία έχει ήδη βραβευτεί για την παραγωγή του ντοκιμαντέρ «Navalny».
Με το «Hollywoodgate» έχουν ασχοληθεί όλα τα μεγάλα διεθνή μέσα όπως Financial Times, NYT, Guardian, BBC και Variety.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.