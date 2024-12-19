Η Ακαδημία των Όσκαρ ανακοίνωσε τις βραχείες λίστες (shortlists) για δέκα ειδικές κατηγορίες. Το ντοκιμαντέρ «HollywoodGate» βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στα Oscars, καθώς φιγουράρει στη βραχεία λίστα «Ντοκιμαντέρ μεγάλου Μήκους».

Ο Αιγύπτιος σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Ibrahim Nash'at, ρισκάροντας την ζωή του, εισέβαλε στα άδυτα των Ταλιμπάν - και συγκεκριμένα στην εγκαταλελειμμένη βάση της CIA - την οποία κατέλαβαν αμέσως μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων, αποκτώντας πρόσβαση σε στρατιωτικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Παραγωγός του ντοκιμαντέρ είναι η Ελληνίδα Κάθριν Εμπειρίκου (Katherine Embiricos), γνωστή στην Ελλάδα από τον ρόλο της ως Υπεύθυνης Διεθνούς Ανάπτυξης (International Engagement) στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Συμπαραγωγός του ντοκιμαντέρ είναι η Odessa Rae, η οποία έχει ήδη βραβευτεί για την παραγωγή του ντοκιμαντέρ «Navalny».

Με το «Hollywoodgate» έχουν ασχοληθεί όλα τα μεγάλα διεθνή μέσα όπως Financial Times, NYT, Guardian, BBC και Variety.

Πηγή: skai.gr

