Timothee Chalamet: Ευγνωμονεί τον Μπομπ Ντίλαν για το «A Complete Unknown»

Ο Μπομπ Ντίλαν επαίνεσε την επιλογή να τον υποδυθεί ο Τίμοθι Σαλαμέ σε νεαρότερη ηλικία στην ταινία για τη ζωή του «A Complete Unknown» αποκαλώντας τον «εξαιρετικό ηθοποιό». Στην ταινία, που σκηνοθέτησε ο Τζέιμς Μάνγκολντ, ο 28χρονος ηθοποιός υποδύεται τον Ντίλαν, ως έναν νεαρό folk καλλιτέχνη που φθάνει στη Νέα Υόρκη το 1961 έως τη στροφή του στο ροκ εν ρολ το 1965.

Σε ανάρτηση στο X/Twitter ο Ντίλαν αναφέρει: «Υπάρχει μια ταινία για εμένα που θα αρχίσει να προβάλλεται σύντομα με τον τίτλο «A Complete Unknown» (τι τίτλος!). Ο Τίμοθι Σαλαμέ είναι στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Τίμι είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα είναι απολύτως πιστευτός όπως εγώ. Ή ως ένας νεότερος εαυτός μου. Ή κάποιος άλλος ευατός μου».

There’s a movie about me opening soon called A Complete Unknown (what a title!). Timothee Chalamet is starring in the lead role. Timmy’s a brilliant actor so I’m sure he’s going to be completely believable as me. Or a younger me. Or some other me. The film’s taken from Elijah… — Bob Dylan (@bobdylan) December 4, 2024

«Η ταινία είναι εκδοχή του "Dylan Goes Electric" του Ελάιτζα Γουόλντ βιβλίου που κυκλοφόρησε το 2015. Είναι μια φανταστική αφήγηση γεγονότων από τις αρχές της δεκαετίας του '60 που οδήγησαν στο φιάσκο στο Newport. Αφού δείτε την ταινία, διαβάστε το βιβλίο» τονίζει.

Ο Ντίλαν έχει γίνει απρόσμενα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους τελευταίους μήνες, δημοσιεύοντας πρόσφατα την κριτική του για ένα στίχο του Νικ Κέιβ. Ο Τίμοθι Σαλαμέ έμεινε κατάπληκτος από την αντίδραση του Μπομπ Ντίλαν και τα θετικά σχόλια του τραγουδιστή-τραγουδοποιού. Ο Σαλαμέ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον θρυλικό τραγουδιστή με ανάρτησή του στο X/Twitter και παραδέχθηκε ότι είναι «κατάπληκτος» από τα σχόλια. «Είμαι τόσο ευγνώμων» πρόσθεσε. «Ευχαριστώ Μπομπ» έγραψε.

Floored.

I am so grateful.

Thank you Bob https://t.co/u9tuAE1vpf — Timothée Chalamet (@RealChalamet) December 5, 2024

Πηγή: skai.gr

