«The Smashing Machine»: Καθηλωτικό το πρώτο trailer της ταινίας - Αγνώριστος ο Dwayne Johnson

Ένα πρώτο, άκρως εντυπωσιακό τρέιλερ κυκλοφόρησε για το «The Smashing Machine», το αθλητικό δράμα της Α24 που φέρνει ξανά μαζί, τους Ντουέιν Τζόνσον και Έμιλι Μπλαντ.

Ο «The Rock» μεταμορφώνεται στον θρυλικό αθλητή του ΜΜΑ (Mixed Martial Arts) και δύο φορές πρωταθλητή του UFC (Ultimate Fighting Championship), Μαρκ Κερ (Mark Kerr), σε μια ταινία που αντλεί έμπνευση από το ομώνυμο ντοκιμαντέρ του 2002. Το φιλμ αναμένεται να φωτίσει την πολυτάραχη καριέρα του Κερ, γεμάτη διακρίσεις και μετάλλια, αλλά και τη σκληρή μάχη που έδωσε με τον εθισμό.

Στο πλευρό του Τζόνσον η Έμιλι Μπλαντ, η οποία υποδύεται την σύντροφο του αθλητή. Σημειώνεται ότι οι πρωταγωνιστές είχαν συνεργαστεί ξανά στην περιπέτεια της Disney, «Jungle Cruise» το 2021 ενώ το επόμενο διάστημα θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο σε ένα νέο αστυνομικό θρίλερ του Μάρτιν Σκορσέζε.

Το καστ συμπληρώνουν οι Λίντσεϊ Γκάβιν, Ράιαν Μπέιντερ, Σατόσι Ίσι και Ολεκσάντρ Ούσικ. Το σενάριο και τη σκηνοθετική επιμέλεια φέρει ο Μπένι Σαφντί, γνωστός από τις επιτυχημένες συνεργασίες του με τον αδελφό του στις παραγωγές «Good Times» και «Uncut Gems». Το «The Smashing Machine» σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Σαφντί αναλαμβάνει μόνος τα ηνία της σκηνοθεσίας.

«Ο Μπένι θέλει να δημιουργεί και συνεχίζει να σπρώχνει τα όρια όταν πρόκειται για ιστορίες που είναι ακατέργαστες και αληθινές, για χαρακτήρες αυθεντικούς και που κατά καιρούς προκαλούν αμηχανία και καθηλώνουν», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Variety ο Τζόνσον.

«Βρίσκομαι σε ένα σημείο της καριέρας μου που θέλω να πιέσω τον εαυτό μου με τρόπους που δεν το είχα κάνει στο παρελθόν. Βρίσκομαι σε ένα σημείο όπου θέλω να κάνω ταινίες που έχουν σημασία, που εξερευνούν την ανθρώπινη φύση, τον αγώνα και τον πόνο».

Πηγή: skai.gr

