Έμεινε στην ιστορία ως η απόλυτη απομονωμένη σταρ του κινηματογράφου, μετά τη σοκαριστική αποχώρησή της στο απόγειο της επιτυχίας της.

Όμως η διαχρονική εικόνα της Γκρέτα Γκάρμπο αμφισβητείται από ένα νέο ντοκιμαντέρ, το οποίο βγάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα της προς τα έξω. Η διάσημη ατάκα της «Θέλω να είμαι μόνη» φαίνεται να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η θρυλική σταρ ζούσε τη ζωή της στο έπακρο, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, διασκεδάζοντας με τους στενούς της φίλους.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Λόρνα Τάκερ (Lorna Tucker), η οποία απέκτησε πρόσβαση σε άγνωστα μέχρι σήμερα παρασκήνια και υλικό, στα οποία η σταρ, που κάποτε είχε περιγραφεί ως «ο πιο γοητευτικός, ζωντανός και συνάμα απόμακρος χαρακτήρας που κοσμούσε ποτέ την κινηματογραφική οθόνη», φαίνεται να διασκεδάζει και να γελάει.

«Το υλικό δείχνει ένα χαλαρό και αστείο άτομο», δήλωσε η Tucker στην εφημερίδα «Guardian». «Βλέπουμε ότι η πιο διάσημη γυναίκα στον κόσμο ήταν στην πραγματικότητα πολύ, πολύ φυσιολογική. Αλλά επίσης διψούσε για ιδιωτικότητα για να ζήσει τη ζωή της».

Το υλικό προέρχεται από έναν από τους Σουηδούς φίλους της Γκάρμπο. Η Τάκερ έχει, επίσης, αποκτήσει πρόσβαση σε περισσότερες από 200 ανέκδοτες επιστολές που δείχνουν μια άλλη πλευρά της σταρ.

Η Γκρέτα Γκάρμπο δεν ήταν «ερημίτισσα», σύμφωνα με τους συντελεστές, αλλά αυτή η εικόνα ήταν ένα δημιούργημα των ΜΜΕ. Οι παπαράτσι πούλησαν την ιδέα ότι η Γκάρμπο κρύβεται, επειδή τους απέφερε περισσότερα χρήματα.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Garbo: Where Did You Go?» είναι μια καλλιτεχνική εξερεύνηση του μύθου και της μυσταγωγίας αυτής της θρυλικής ηθοποιού. Της ηθοποιού, την οποία ο Orson Welles περιέγραψε ως «το πιο θεϊκό πλάσμα», αν και η ίδια ήταν ανασφαλής για την εμφάνισή της.

Γεννημένη ως Greta Gustafsson, ο αγαπημένος της πατέρας ήταν πλανόδιος εργάτης που πέθανε όταν ήταν έφηβη και μεγάλωσε σε συνθήκες φτώχειας σε μια φτωχογειτονιά της Στοκχόλμης.

Αφού πήρε υποτροφία για το Βασιλικό Δραματικό Θέατρο της Στοκχόλμης, πήρε μέρος το 1924 στο «The Saga of Gösta Berling», του οποίου ο σκηνοθέτης, Mauritz Stiller, της έδωσε το όνομα «Garbo» και της εξασφάλισε συμβόλαιο στο Χόλιγουντ. Στη συνέχεια γύρισε κλασικές ταινίες, όπως τις «Mata Hari», «Queen Christina» κ.ά.

Είχε πάει στο Χόλιγουντ θέλοντας να στείλει χρήματα στην πατρίδα της στη μητέρα και την αδελφή της, των οποίων ο πρόωρος θάνατος από καρκίνο θα την κατέστρεφε. Απογοητευμένη από την κινηματογραφική βιομηχανία, ανακοίνωσε ξαφνικά ότι αποσύρεται το 1941, σε ηλικία 35 ετών. Δεν έπαιξε ποτέ ξανά. Όταν της απονεμήθηκε τιμητικό Όσκαρ το 1955, δεν παρέστη στην τελετή. Πέθανε το 1990.

Σε ηλικία 35 ετών, με 28 ταινίες, τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ και το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού του Κύκλου Κριτικών Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης για την εξαιρετική ερμηνεία της στην ταινία «Άννα Καρένινα» η σταρ αποσύρθηκε ξαφνικά, χωρίς να ξαναπαίξει ποτέ.

Μέχρι το τέλος της ζωής της, μισό αιώνα αργότερα, αρνήθηκε σθεναρά κάθε ευκαιρία να επιστρέψει στην οθόνη, δεν έδινε συνεντεύξεις και γενικά απέφευγε τη δημοσιότητα.

Το ντοκιμαντέρ είναι παραγωγή της Embankment, μιας ανεξάρτητης κινηματογραφικής εταιρείας, στις παραγωγές της οποίας περιλαμβάνεται το βραβευμένο με Όσκαρ δράμα, «The Father», με πρωταγωνιστή τον Άντονι Χόπκινς. Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στις 14 Μαΐου από το Sky Arts, το Freeview και την υπηρεσία streaming Now.

Πηγή: skai.gr

