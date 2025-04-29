Φεστιβάλ Καννών 2025: Χάλι Μπέρι και Τζέρεμι Στρονγκ ανάμεσα στα μέλη της κριτικής επιτροπής

Λαμπερά ονόματα, απαρτίζουν την κριτική επιτροπή του 78ου Φεστιβάλ των Καννών. Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες που θα αξιολογήσουν 21 κινηματογραφικές δημιουργίες, οι οποίες διεκδικούν τον πολυπόθητο Χρυσό Φοίνικα, αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα ταλέντων τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα.

Στην επιτροπή θα βρίσκονται η βραβευμένη με Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτρια Χάλι Μπέρι, η Ινδή σκηνοθέτρια και σεναριογράφος Παγιάλ Καπάντια, η Ιταλίδα ηθοποιός Άλμπα Ρορβάχερ και η πολυβραβευμένη συγγραφέας με ρίζες από τη Γαλλία και το Μαρόκο, Λεϊλά Σλιμανί.

Επίσης, περιλαμβάνονται ο σκηνοθέτης και παραγωγός από το Κονγκό Ντιεντό Χαμαντί, ο καταξιωμένος Κορεάτης σκηνοθέτης και σεναριογράφος Χονγκ Σανγκ-σου, ο διάσημος ηθοποιός Τζέρεμι Στρονγκ και ο Μεξικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Κάρλος Ρεϊγάδας.

Σύμφωνα με το IndieWire, το κορυφαίο κινηματογραφικό φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 13 ως και τις 24 Μαΐου. Στο τιμόνι της κριτικής επιτροπής όπως είχε γίνει γνωστό, θα βρίσκεται η Ζυλιέτ Μπινός.

Υπό την προεδρία της η επιτροπή θα έχει την ευθύνη να επιλέξει τον νικητή του Χρυσού Φοίνικα, καθώς και των υπόλοιπων βραβείων του διαγωνιστικού τμήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία παραγωγής Neon έχει αναδείξει τους έξι προηγούμενους συνεχόμενους κατόχους του Χρυσού Φοίνικα, με την πιο πρόσφατη επιτυχία να είναι η ταινία «Anora» του Σον Μπέικερ, η οποία απέσπασε και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Αμελί Μπονάν, «Leave One Day», θα ανοίξει το φεστιβάλ, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη ταινία πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη που εγκαινιάζει τις Κάννες στα 78 χρόνια του θεσμού.

