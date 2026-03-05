Τεγιάνα Τέιλορ: Διεκδικεί τη συνέχεια του «One Battle After Another»

Διανύοντας μια εντυπωσιακή χρονιά η Τεγιάνα Τέιλορ φαίνεται πως δεν είναι έτοιμη να αποχωριστεί τον κόσμο του Πολ Τόμας Άντερσον. Η ερμηνεία της ως Perfidia Beverly Hills στο «One Battle After Another» άφησε το δικό της αποτύπωμα, με την ίδια να θεωρεί πως η ιστορία της ηρωίδας της παραμένει ανοιχτή, γεγονός που ζητά επίμονα από τον σκηνοθέτη μια συνέχεια της βραβευμένης ταινίας.

«Οι συζητήσεις είναι πολύ, πολύ αληθινές. Θέλω να επιβεβαιώσω σε όλους ότι αυτή τη στιγμή παρακαλάω τον Πολ Τόμας Άντερσον να μας δώσει το πράσινο φως. Τον ικετεύω», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στο IndieWire.

Στην ταινία, η Τέιλορ υποδύεται μια έγκυο επαναστάτρια, μέλος της οργάνωσης «French 75» και σύντροφο του Bob Ferguson, τον οποίο ενσαρκώνει ο βραβευμένος με Όσκαρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Όταν ο μοχθηρός εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών επανενώνεται για να σώσει την κόρη ενός από τους δικούς τους».

Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει τους Σον Πεν, Τσέις Ινφίνιτι, Ρετζίνα Χολ και Μπενίσιο ντελ Τόρο, μεταξύ άλλων. Η Τέιλορ εστιάζει ιδιαίτερα στο κενό των 16 ετών της πλοκής για το σίκουελ.

«[Λέω στον Πολ], "πρέπει να δούμε τι έκανε η Perfidia σε αυτά τα 16 χρόνια". Η Perfidia και η Willa [Ινφίνιτι], χρειάζονται μερικές σκηνές μαζί. Όταν η Willa βγήκε από την πόρτα στην τελευταία σκηνή, αναρωτήθηκα: "Πού πάει πραγματικά; Πάει να ελευθερώσει την Deandra [Ρετζίνα Χολ]; Πάει να βρει τη μαμά της;". Μου αρέσει που υπάρχει ακόμα ελπίδα και χώρος για ένα μικρό δεύτερο μέρος», εξήγησε.

Νωρίτερα στη συνέντευξη, η σταρ δήλωσε παθιασμένη με τον ρόλο της, ενώ παρομοίασε τη διαδρομή της στην υποκριτική με έναν «μαραθώνιο».

«Όλη αυτή η διαδρομή μοιάζει με μαραθώνιο. Έτσι, παίρνω τον χρόνο μου γιατί προσπαθώ ακόμα να επεξεργαστώ τα πάντα, συνεχίζοντας παράλληλα αυτές τις σημαντικές συζητήσεις. Θέλω ο κόσμος να καταλάβει πλήρως ποια είναι η Perfidia, προσφέροντας μια βαθύτερη ματιά στον χαρακτήρα της αλλά και στον συνολικό στόχο της ταινίας», σημείωσε.

«Θεέ μου, ο Πολ είναι ιδιοφυΐα. Μου αρέσει όταν οι άνθρωποι βλέπουν την ταινία πολλές φορές, γιατί κάθε φορά ανακαλύπτεις κάτι καινούργιο και νιώθεις όλο και περισσότερη συμπόνια και ενσυναίσθηση για την Perfidia», κατέληξε η ηθοποιός.

Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον έχει αποσπάσει συνολικά 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, διεκδικώντας μεταξύ άλλων, τα χρυσά αγαλματίδια Καλύτερης Ταινίας, Διασκευασμένου Σεναρίου και Β' Γυναικείου Ρόλου για την Τέιλορ. Η 98η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη τον Κόναν Ο'Μπράιεν.

