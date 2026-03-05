Όσκαρ σε αβεβαιότητα: «Σχέδιο Β» για το κόκκινο χαλί λόγω Ιράν

Οι προετοιμασίες για τη φετινή τελετή των Όσκαρ φαίνεται πως συνοδεύονται από έντονο προβληματισμό στα παρασκήνια, καθώς οι διοργανωτές εξετάζουν πώς η λαμπερή βραδιά του κινηματογράφου μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να αγνοεί τις δραματικές διεθνείς εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το μέσο «Page Six», παραγωγοί της τελετής φέρεται να επεξεργάζονταν ακόμη και ένα εναλλακτικό σχέδιο για το εμβληματικό κόκκινο χαλί. Μία από τις ιδέες που συζητήθηκαν ήταν ακόμη και η πλήρης κατάργησή του, προκειμένου να αποφευχθεί η εικόνα μιας αδιάφορης γιορτής την ώρα που η επιχείρηση «Operation Epic Fury» στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας.

Oscars organizers scramble for red carpet backup plan amid Iran war: sources https://t.co/cPBeRdgKCK pic.twitter.com/vQtSfpgXsB — Page Six (@PageSix) March 4, 2026

Μάλιστα, πηγές ανέφεραν ότι το χαλί είχε αρχικά σχεδιαστεί να διακοσμηθεί με ιαπωνικό σφενδάμι, σύμβολο ειρήνης και μακροζωίας, γεγονός που προκάλεσε σκέψεις για το κατά πόσο μια τέτοια αισθητική θα ταίριαζε με το κλίμα της περιόδου.

Ωστόσο, άλλες πηγές από τον χώρο του Χόλιγουντ σημειώνουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη αλλαγή στα σχέδια. Παρόλα αυτά, τονίζουν ότι η Ακαδημία εξετάζει προσεκτικά όλα τα πιθανά σενάρια και τις εικόνες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

«Κάθε ενδεχόμενο βρίσκεται στο τραπέζι», ανέφερε άτομο από τον χώρο των κινηματογραφικών βραβείων στο μέσο. «Σκέφτονται πώς θα φανεί κάθε στιγμή της τελετής και τι είναι πραγματικά κατάλληλο για τη συγκυρία. Υπάρχει μεγάλη ευαισθησία γύρω από το θέμα».

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι φέτος υπάρχουν και Ιρανοί δημιουργοί ανάμεσα στους υποψηφίους για Όσκαρ. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί για την ταινία «It Was Just an Accident», καθώς και οι Sara Khaki και Mohammadreza Eyni, δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «Cutting Through Rocks».

Παράλληλα, πολλοί επαγγελματίες του χώρου θεωρούν ότι το κόκκινο χαλί ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο φέτος. Ηθοποιοί, μάνατζερ και κινηματογραφικά στούντιο εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία για το ενδεχόμενο οι σταρ να ερωτηθούν δημόσια για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών τους μπροστά στις κάμερες.

Παρόμοιες στιγμές έντασης σημειώθηκαν πρόσφατα και σε άλλες εκδηλώσεις του κινηματογραφικού χώρου. Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, για παράδειγμα, αρκετές συνεντεύξεις στο κόκκινο χαλί στράφηκαν προς πολιτικά ζητήματα, κάτι που φαίνεται να έχει προβληματίσει ιδιαίτερα τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων των καλλιτεχνών. Ανάλογες κινήσεις παρατηρήθηκαν και στα πρόσφατα SAG Awards.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι καλεσμένοι των Όσκαρ να εκφράσουν δημόσια τη στάση τους μέσα από συμβολικές κινήσεις. Στις Χρυσές Σφαίρες και σε άλλες πρόσφατες εκδηλώσεις έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς οι κονκάρδες «ICE OUT» και «BE GOOD», οι οποίες φορέθηκαν από αρκετούς καλλιτέχνες ως ένδειξη πολιτικής ή κοινωνικής τοποθέτησης.

Πριν από τα SAG Awards, υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων υποψηφίων έλαβαν δεκάδες email με προτροπή να φορέσουν τις κονκάρδες «ICE OUT». Τα μηνύματα προέρχονταν από την ισχυρή εταιρεία δημοσίων σχέσεων ID PR, που πλέον εκπροσωπεί την καμπάνια «Be Good – ICE Out».

Καθώς πλησιάζει η μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου, ένα πράγμα φαίνεται βέβαιο: πέρα από τα βραβεία και τη λάμψη, η φετινή τελετή των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο διεθνές περιβάλλον. Και αυτό, ίσως, επηρεάσει όχι μόνο την εικόνα της τελετής, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες θα επιλέξουν να εμφανιστούν ή να τοποθετηθούν μπροστά στο παγκόσμιο κοινό.

