TACK: Η ταινία της Βάνιας Τέρνερ σε παραγωγή του ONASSIS CULTURE για την πρώτη δίκη-ορόσημο του ελληνικού #MeToo

Με την υποστήριξη του Onassis Culture, το TACK ξεκινά την κινηματογραφική διανομή του από το CineDoc στον Δαναό στις 25 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Από την Πέμπτη 28/11, οι προβολές πλαισιώνονται με θεματικά Q&A, με καλεσμένες ομιλήτριες από τους χώρους της δικαιοσύνης, της ψυχικής υγείας, του αθλητισμού και της εκπαίδευσης.

Η ταινία έκανε την ελληνική πρεμιέρα της κατά τη διάρκεια του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου απέσπασε 5 διακρίσεις: Βραβείο WIFT (Women in Film & Television), Βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), Βραβείο Καλύτερης Ταινίας από την Επιτροπή Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Βραβείο ΕΡΤ και Ειδική Μνεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Newcomers.

Έκτοτε, το ντοκιμαντέρ έχει προβληθεί και διακριθεί σε πολυάριθμα φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Regional Jury Award και Abakus Foundation Audience Award for Exceptional Discussion στο One World International Human Rights Documentary Film Festival, FIWOM.Choice Award – Grand Prix στο 17o Film Festival for Women’s Rights στη Νότια Κορέα, Ειδική μνεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Ντοκιμαντέρ στο 53ο Διεθνές Φεστιβάλ Molodist στην Ουκρανία, Βραβείο Μουσικής για τον Νίκο Βελιώτη και Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας κ.ά.).

Σύνοψη

Όταν η Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου αποκαλύπτει δημόσια τον βιασμό της από ισχυρό παράγοντα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, πυροδοτεί το κίνημα #MeToo στην Ελλάδα και δίνει τη δύναμη σε εκατοντάδες γυναίκες να σπάσουν τη δική τους σιωπή. Μία από αυτές είναι η Αμαλία, νεαρή πρωταθλήτρια της ιστιοπλοΐας, η οποία αποφασίζει να καταγγείλει τον πρώην προπονητή της για τη συστηματική κακοποίηση που υπέστη από εκείνον ανάμεσα στα 11 και τα 13 της χρόνια.

Το TACK παρακολουθεί τις δύο γυναίκες επί δύο χρόνια, καταγράφοντας τη ζωή και τον αγώνα τους κατά τη διάρκεια της δίκης-ορόσημου, της πρώτης του ελληνικού #MeToo.

Σκίτσα animation ζωντανεύουν τη σκληρή ακροαματική διαδικασία, στη διάρκεια της οποίας η Αμαλία υφίσταται εξαντλητικές καταθέσεις, victim blaming και συνεχείς απόπειρες αμφισβήτησης της αξιοπιστίας της. Ταυτόχρονα, η Σοφία έρχεται ξανά αντιμέτωπη με το τραύμα και τη σχέση με τον πατέρα της, ενώ πιέζει για θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Οι δύο γυναίκες συνειδητοποιούν ότι ο αγώνας τους για να αλλάξει η ελληνική κοινωνία είναι ακόμα στην αρχή. Έτσι, θα χρειαστεί να κάνουν tack, όπως ακριβώς οι ιστιοπλόοι, όταν ελίσσονται ανάμεσα στους αντίθετους ανέμους.

Σημείωμα σκηνοθέτριας

Το TACK είναι μια πολύ προσωπική καταγραφή της ζωής και του αγώνα δύο γυναικών για δικαίωση. Οι ζωές της Σοφίας και της Αμαλίας διασταυρώνονται όταν η Αμαλία αποφασίζει να στείλει μήνυμα στη Σοφία, λίγες ημέρες μετά τη δημόσια μαρτυρία της για τον βιασμό της από έναν ισχυρό παράγοντα της ιστιοπλοΐας. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ξεκινά ένας δικαστικός αγώνας εναντίον του πρώην προπονητή της Αμαλίας.

Η ταινία ακολουθεί και παρατηρεί τις δύο γυναίκες επί δύο χρόνια περίπλοκων και επώδυνων δικαστικών διαδικασιών.

Οι ζωές τους στην ταινία εκτυλίσσονται παράλληλα: Άρχισα να κινηματογραφώ τη Σοφία, ενώ γινόταν εθνικό σύμβολο, χωρίς να γνωρίζω τι θα ακολουθήσει κι ενώ το κύμα των καταγγελιών είχε μόλις αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Λίγο μετά γνώρισα την Αμαλία και ξεκίνησα να περνάω χρόνο μαζί της και να κινηματογραφώ την ίδια και την οικογένειά της. Αναπτύχθηκε μεγάλη οικειότητα μεταξύ μας, καθώς και με τις οικογένειές τους. Ιδιαίτερα στο διάστημα της δίκης, η κάμερά μου έγινε κατά κάποιον τρόπο αποθετήριο των δικών τους σκέψεων και συναισθημάτων. Έτσι, μου ανοίχτηκε ένα παράθυρο στον κόσμο του σύνθετου ψυχικού τραύματος και στο πώς αυτό επηρεάζει τα θύματα και τους κοντινούς τους ανθρώπους – κανείς δεν μένει αλώβητος όταν γίνεται ένας βιασμός.

Θέλησα όμως να προχωρήσω και πέρα από τη ζωή των πρωταγωνιστριών, για να αφηγηθώ την ιστορία ενός σαθρού συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και πώς αυτό κατακερματίζει τα θύματα. Μέσα από αυτή την οδυνηρή καταγραφή, ελπίζω να προβληματίσω για την έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης των δικαστών και των συνηγόρων σε θέματα έμφυλης βίας και παιδικής κακοποίησης, αλλά και την απουσία ενός γενικού πλαισίου προστασίας των θυμάτων. Ελπίζω ακόμα να δημιουργήσω ερωτήματα για το πώς οι σεξιστικές αντιλήψεις, η κυρίαρχη κουλτούρα, η τοξικότητα και η νοσηρότητα απομονώνουν, στιγματίζουν και φιμώνουν τα θύματα, ακόμα και όταν αυτά είναι παιδιά.

Βιογραφικό σκηνοθέτριας

Η Βάνια Τέρνερ είναι ντοκιμαντερίστρια και κινηματογραφίστρια. Τα τελευταία χρόνια, η δουλειά της εξερευνά τις θεματικές του τραύματος, της απώλειας, της βίας και της επιβίωσης. Προτού αποφασίσει να ασχοληθεί με το ντοκιμαντέρ παρατήρησης, είχε καλύψει ως video journalist ανθρωπιστικές κρίσεις στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την υποσαχάρια Αφρική. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία και Πολιτική Θεωρία. Το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους Girlhood, που συν-σκηνοθέτησε, έλαβε αρκετές διακρίσεις και προβλήθηκε σε κάποια από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ για παιδιά και νέους, όπως στο 38ο Διεθνές Παιδικό Φεστιβάλ του Σικάγου και το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους. Η ταινία TACK είναι το πρώτο της μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ.

Πρόγραμμα προβολών

Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 25/11 στον ΔΑΝΑΟ, παρουσία της σκηνοθέτριας και των συντελεστών, ενώ από 28/11 οι προβολές θα πλαισιωθούν με θεματικές συζητήσεις, με καλεσμένες ομιλήτριες από τους χώρους της δικαιοσύνης, της ψυχικής υγείας, του αθλητισμού και της εκπαίδευσης. Στόχος των θεματικών αυτών προβολών είναι να αναδειχθούν οι πολλαπλές καθημερινές πτυχές της έμφυλης βίας και οι ελλείψεις σε ό,τι αφορά την ειδική εκπαίδευση των δικαστών και των συνηγόρων σε θέματα παιδικής και έμφυλης κακοποίησης, αλλά και να τονιστούν η σπουδαιότητα θεσμοθέτησης ενός προστατευτικού πλαισίου για τα θύματα έμφυλης βίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και, βέβαια, η ανάγκη ύπαρξης μαθημάτων σεξουαλικής αγωγής στο σχολικό πλαίσιο.

Μέσα από το δίκτυο του CineDoc, η ταινία θα προβληθεί το επόμενο διάστημα σε Βόλο, Ρέθυμνο, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Ελλάδας.

❖ ΑΘΗΝΑ – Κινηματογράφος Δαναός

Προπώληση στο ταμείο του κινηματογράφου και στο: https://www.danaoscinema.store/ibooking93/shows.xhtml

- Δευτέρα 25 Νοεμβρίου, 20.00

Παρουσία της σκηνοθέτριας Βάνιας Τέρνερ και των συντελεστών της ταινίας. Τη συζήτηση θα συντονίσει η σκηνοθέτρια Εύα Στεφανή.

- Πέμπτη 28/11, 19.00 | Δικαιοσύνη και Νομικό Πλαίσιο

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σκηνοθέτρια Βάνια Τέρνερ, τη Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορο του Παιδιού, και την Κλειώ Παπαντολέων, δικηγόρο. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος του Solomon, Δανάη Μαραγκουδάκη.

- Παρασκευή 29/11, 19.00 | Ιστορίες από τον χώρο του Αθλητισμού

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σκηνοθέτρια Βάνια Τέρνερ και τη Μαρία Γεωργάτου, Ολυμπιονίκη ρυθμικής γυμναστικής. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Νεκταρία Σταμούλη, ανταποκρίτρια του Politico στην Ελλάδα και δημοσιογράφος στην Καθημερινή.

- Σάββατο 30/11, 18.00

- Κυριακή 1/12, 18.00

- Δευτέρα 2/12, 19.00 | Προστασία των παιδιών στον Αθλητισμό

Θα ακολουθήσει Q&A με τη σκηνοθέτρια Βάνια Τέρνερ, την Ξένη Δημητρίου, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επί τιμή, και την Άννα Κάβουρα, ψυχολόγο, αθλητική ψυχολόγο και εντεταλμένη διδάσκουσα στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Αλεξία Καλαϊτζή, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και την ΕΡΤ.

- Τρίτη 3/12, 19.00 | Παιδεία και Σεξουαλική Αγωγή

Θα ακολουθήσει Q&A με τη σκηνοθέτρια Βάνια Τέρνερ, τη Λίνα Λυκομήτρου, σχολική ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια και τραυματοθεραπεύτρια, και τη Φιλίππη Ρούβαλη, εκπαιδευτικό, ηθοποιό και θεατροπαιδαγωγό.

- Τετάρτη 4/12, 19.00 | Ψυχολογία και Διαχείριση Τραύματος

Θα ακολουθήσει Q&A με τη σκηνοθέτρια Βάνια Τέρνερ και τη Γεωργία Δεσπότη, ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Νιόβη Αναζίκου, δημοσιογράφος και ντοκιμαντερίστρια, αντιπρόεδρος του WIFT.

❖ ΒΟΛΟΣ – Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας Βόλου

Σάββατο 23 Νοεμβρίου, 20.00

Παρουσία της σκηνοθέτριας Βάνιας Τέρνερ

Προπώληση: ΕΝΤΕΚΑ – Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Πληροφορίες: https://www.facebook.com/CineDocVolos

❖ ΡΕΘΥΜΝΟ – Χώρος Πολιτισμού «Σημείο»

Σάββατο 30 Νοεμβρίου, 20.00

Παρουσία της σκηνοθέτριας Βάνιας Τέρνερ

Προπώληση στο ταμείο του χώρου (Πατριάρχου Αθηναγόρα 17, Ρέθυμνο)

❖ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Λιμάνι (Αποθήκη 1, Αίθουσα «Σταύρος Τορνές»)

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, 18.45

Προπώληση: more.com

Πληροφορίες: https://www.filmfestival.gr/el/

Λίγα λόγια για το CineDoc

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του CineDoc 2024-25

Το CineDoc προβάλλει και διανέμει, επιλεκτικά, βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του Cinedoc Festival. Οι προβολές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, τον κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το CineDoc Volos και τον Δήμο Βόλου, τον Χώρο Πολιτισμού «Σημείο» στο Ρέθυμνο, το Cyclades Preservation Fund (CPF) και το Thalassa Foundation. Οι προβολές έχουν στόχο να ενθαρρύνουν τον διάλογο και να εμπνεύσουν συλλογικές δράσεις γύρω από θεματικές όπως είναι το περιβάλλον, η ισότητα των φύλων, η συμπεριληπτικότητα, η εκπαίδευση, η ιστορία κ.ά.

Επιπλέον, συνεργάζεται σταθερά με πολιτιστικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, φορείς και οργανισμούς (ενδεικτικά: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μέγαρο Μουσικής, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς κ.ά.), ενώ συμμετέχει σε συνέδρια, φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο των οποίων διοργανώνει ειδικές προβολές (ενδεικτικά: Irida Visions, The Future of Retail, Ocean Film Festival, Piraeus Port Film Festival, Athens Pride – Αθήνα, Europride - Θεσσαλονίκη, Come as You Are Festival – Λάρισα, Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού – Κύπρος κ.ά.).

Το CineDoc διευρύνει συνεχώς το δίκτυό του μέσα από τη διοργάνωση προβολών ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του CineDoc Island, τόσο στα νησιά (Κυκλάδες, Σποράδες, Ιόνιο και Δωδεκάνησα) όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και κινηματογραφικές λέσχες. Οι προβολές πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.cinedoc.gr | cinedocanemon@gmail.com

Onassis Cinema

Μια σειρά από ντοκιμαντέρ για όλα όσα έχουν σημασία

Το Onassis Culture στηρίζει καταξιωμένους δημιουργούς και νέα ταλέντα. Αγκαλιάζει τη διαδικασία της δημιουργίας και της καλλιτεχνικής εξέλιξης, προσφέροντας fellowships. Συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς, με στόχο να ενισχυθεί ο ελληνικός κινηματογράφος εντός και εκτός συνόρων. Έχει θεσπίσει κινηματογραφικά βραβεία, προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη νέων σεναρίων, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια πραγματοποιεί ανοιχτό κάλεσμα για ταινίες μικρού μήκους.

Μέσα από την παραγωγή ντοκιμαντέρ, το Onassis Culture ανοίγει τον διάλογο για τον κόσμο που ζούμε και τους κόσμους που θέλουμε να ζήσουμε. Τα ντοκιμαντέρ του Ιδρύματος Ωνάση μάς μεταφέρουν την εύθραυστη πραγματικότητα της εφηβείας (Girlhood, Βάνια Τέρνερ, 2021), τη δύναμη του λόγου και της δημοκρατίας (Democracy Is Coming, Χρήστος Σαρρής, 2024), την περιπλοκότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας (Η Καρδιά του Ταύρου, Εύα Στεφανή, TBA, τη σημασία του να σπας τη σιωπή σου (TACK, Βάνια Τέρνερ, 2024), τη διαχρονικότητα του ποιητή Κ. Π. Καβάφη (Eternal Desires, TBA), την επιθυμία του ανθρώπου να πετάξει (Birds or How to be one, Μπάμπης Μακρίδης, 2020), αλλά και την ανθρώπινη αλυσίδα που καθαρίζει τις πόλεις του κόσμου (Καθαρές Πόλεις, Μαρίνα Δανέζη, Κώστας Μάνδυλας, Χρήστος Σαρρής, Κωνσταντίνος Χατζηνικολάου 2021).

Καθημερινοί ήρωες και ηρωίδες από κάθε σημείο του κόσμου μιλούν ανοιχτά και παίρνουν θέση απέναντι στα ζητήματα του «εδώ και τώρα». Με τη δύναμη της εικόνας και την αλήθεια της φόρμας του ντοκιμαντέρ, ταξιδεύουμε, νιώθουμε, αμφισβητούμε και, τελικά, ερχόμαστε κοντά στη δική μας πραγματικότητα, στον κόσμο που επιλέγουμε να ζούμε.

Διαβάστε περισσότερα για το Tack εδώ.



