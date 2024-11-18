Η Νεοζηλανδή ηθοποιός Τομαζίν Μακέντζι θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό της Μάργκαρετ Κουάλεϊ στο νέο ψυχολογικό θρίλερ τρόμου «Victorian Psycho».

Η ιστορία εκτυλίσσεται στο 1858 και εστιάζει «στην άφιξη της ιδιόρρυθμης νεαρής γκουβερνάντας Winifred Notty (Κουάλεϊ) στο απομακρυσμένο γοτθικό αρχοντικό «Ensor House». Τα καθήκοντά της περιλαμβάνουν τη διδασκαλία καλών τρόπων στα παιδιά και την μελέτη της ιστορίας του γενεαλογικού δέντρου της οικογένειας. Ωστόσο, καθώς προσαρμόζεται στο αρχοντικό, αποδεικνύεται μια πολύπλοκη και αινιγματική φιγούρα. Σταδιακά, παράξενα γεγονότα αρχίζουν να λαμβάνουν χώρα, όπως η μυστηριώδης εξαφάνιση μελών του προσωπικού, με τους ιδιοκτήτες του κτήματος να αρχίζουν να ανησυχούν για την νέα τους γκουβερνάντα».

EXCLUSIVE: Thomasin McKenzie is set to star alongside Margaret Qualley in ‘Victorian Psycho,’ the new psychological horror thriller reteaming Qualley with Zachary Wigon https://t.co/6MvI8ZR38S — Deadline (@DEADLINE) November 14, 2024

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα ενσαρκώσει η Κουάλεϊ, ενώ η Μακέντζι θα υποδυθεί μία νοσοκόμα του «Ensor House» που γίνεται «φίλη της Notty». Η νέα παραγωγή, βασίζεται στο επερχόμενο μυθιστόρημα της Βιρτζίνια Φέιτο, η οποία διασκεύασε το σενάριο και παράλληλα επανασυνδέει την Κουάλεϊ με τον σκηνοθέτη Ζάκαρι Γουάιγκον.

«Το να δουλέψω ξανά με τον Ζακ [Γουάιγκον] μοιάζει με ένα σπάνιο δώρο και ανυπομονώ να μπω σε αυτόν τον διεστραμμένο κόσμο που θα δημιουργήσει» είπε η ηθοποιός και κόρη της Άντι ΜακΝτάουελ.

Το «Victorian Psycho», το οποίο θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2025 τα γυρίσματα, θα είναι παραγωγή του Ντάν Κέιγκαν (Dan Kagan) μέσω της «Traffic», του Σεμπαστιέν Ρεμπώ για την «Anton», και του σκηνοθέτη σε συνεργασία με την «Anonymous Content», σύμφωνα με το Deadline.

«Είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένος που η φοβερή Μάργκαρετ Κουάλεϊ θα ζωντανέψει αυτόν τον περίπλοκο χαρακτήρα. Το σενάριο της Βιρτζίνια Φέιτο είναι ένα τολμηρό μείγμα ψυχοδράματος, χιούμορ, αίματος και μυστηρίου. Με τον παραγωγό Ντάν Κέιγκαν, λάτρη του τρόμου, και την υποστήριξη των Anton και Anonymous, ανυπομονώ να ξεκινήσουν τα γυρίσματα του «Victorian Psycho», ανέφερε ο σκηνοθέτης.

