Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε και επίσημα στο Instagram το νέο επιχειρηματικό του πλάνο, που έχει να κάνει με τον χώρο του θεάματος, αλλά και την αγάπη που τρέφει για τη Μύκονο.

Πρόκειται για το φιλμ με τίτλο «Mykonos», μια κωμωδία, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Κλέλια Ανδριολάτου, η Τζούλια Φοξ, ο Άντριου Γεωργιάδης και ο Ρικάρντο Σκαμάρτσιο. Το καστ συμπληρώνουν οι Πάνος Κορώνης, Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Πιρπασόπουλος, Μαρία Καβογιάννη, Άλαν Ασάαντ και Χρήστος Πασσαλής.

«Παιδιά πόσο αγαπώ τη Μύκονο το ξέρετε…. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ανακοινώνω επίσημα, ότι η εταιρεία παραγωγής μου, improbablemedia, συνεργάστηκε με την studiogalazio για την παραγωγή της πρώτης μου ταινίας μεγάλου μήκους ως παραγωγός…. MYKONOS, the Movie, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Christopher André Marks, έρχεται σύντομα…», ανέφερε ο σταρ του ΝΒΑ σε story στο Instagram.

Ο Christopher André Marks δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου τιμή να συνεργάζομαι για την ταινία αυτή με ένα τόσο λαμπερό καστ, που αποτελείται από Έλληνες και διεθνώς αναγνωρισμένους ταλαντούχους ηθοποιούς, αλλά και με ένα εξαιρετικό συνεργείο σπουδαίων επαγγελματιών του χώρου. Αυτό είναι το πρώτο μας μεγάλο εγχείρημα στην Ελλάδα και νιώθω ευγνώμων και απολύτως ευχαριστημένος για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων».

Πλάνα από τα γυρίσματα στο νησί, έχει παρουσιάσει το Mykonos Live Tv, δίνοντας μια «γεύση» από τον ρόλο της Κλέλιας Ανδριολάτου, που μοιάζει να αφορά μια σερβιτόρα. Στο κλιπ εμφανίζεται και η Τζούλια Φοξ, όπως και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη σύζυγό του, Μαράια, στα σοκάκια της Μυκόνου.

