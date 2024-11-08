«Queer»: Απαγορεύτηκε στην Τουρκία η ταινία με τον Daniel Craig – Υποδυόταν έναν gay

Η Mubi, η παγκόσμια πλατφόρμα ροής, εταιρεία παραγωγής και διανομέας ταινιών, ακύρωσε το φεστιβάλ κινηματογράφου στην Τουρκία, αφού οι τοπικές αρχές απαγόρευσαν την προβολή της νέας ταινίας του Luca Guadagnino, «Queer».

Το ετήσιο Mubi Fest Istanbul, το οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί μεταξύ 7 και 10 Νοεμβρίου, είχε ως ταινία έναρξης τη συγκεκριμένη ταινία. Είναι η δεύτερη ταινία που κυκλοφορεί φέτος ο Ιταλός σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο, βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Ουίλιαμ Μπάροουζ.

Στην ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας, ο Κρεγκ υποδύεται έναν μοναχικό ομοφυλόφιλο άνδρα, εθισμένο στα ναρκωτικά. Είναι μια ιστορία αγάπης μεταξύ δύο ανδρών, η οποία, θέλοντας να δείξει τα συναισθηματικά τους σκαμπανεβάσματα, περιλαμβάνει τολμηρές σεξουαλικές σκηνές.

Η Mubi κλήθηκε να διακόψει την προβολή την τελευταία στιγμή, καθώς οι αρχές έκριναν ότι περιείχε «προκλητικό περιεχόμενο». Αντί να συμμορφωθεί, η Mubi ακύρωσε ολόκληρη την εκδήλωση, λέγοντας ότι η απαγόρευση στόχευε «την ίδια την ουσία και τον σκοπό» του φεστιβάλ.

Αν και η ομοφυλοφιλία αποποινικοποιήθηκε στην Τουρκία το 1858, θεωρείται κατακριτέα από μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρεται συχνά στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ως «ανώμαλους», κατηγορώντας τα ότι αποτελούν απειλή για τις παραδοσιακές οικογένειες.

Πηγή: skai.gr

