Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Universal ολοκαίνουργιο τρέιλερ της ταινίας «Speak No Evil» με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με BAFTA, Τζέιμς ΜακΑβόι.

Είναι βασισμένο στο φιλμ τρόμου των Κρίστιαν και Μαντς Ντάφντρουπ, «Gæsterne» το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία στη Δανία το 2022 κερδίζοντας μάλιστα 11 υποψηφιότητες για τα βραβεία της Δανέζικης Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βρετανός Τζέιμς Γουάτκινς, δημιουργός του «Eden Lake» και της βραβευμένης γοτθικής ιστορίας τρόμου «The Woman in Black».

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι Μακένζι Ντέιβις, Σκουτ ΜακΝάιρι και Αϊσλινγκ Φρανσιόσι. Την παραγωγή έχει αναλάβει η Blumhouse με εκτελεστικούς παραγωγούς τους Κρίστιαν Τάφντροπ, Τζέικομπ Τζάρεκ και Μπεατρίζ Σεκιέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

