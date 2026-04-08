Σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή του 50 Cent

Το Hulu και ο 50 Cent συνεργάζονται επίσημα για σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων. Η σειρά ντοκιμαντέρ θα προβάλει τη ζωή και την κληρονομιά του Αμερικανού ράπερ, ηθοποιού και παραγωγού 50 Cent, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Κέρτις Τζάκσον.

Σύμφωνα με το Deadline, το άτιτλο προς το παρόν ντοκιμαντέρ θα καταγράφει εκτενώς την εξέλιξη του 50 Cent από τα πρώτα του χρόνια της ζωής του στη συνοικία Νότια Τζαμάικα, στο Κουίνς, μέχρι και την εδραίωσή του ως παγκοσμίως αναγνωρισμένος μουσικός και επιχειρηματικός γίγαντας. Η αφήγηση θα καλύπτει την επιβίωσή του μετά από εννέα πυροβολισμούς το 2000, το εκρηκτικό ντεμπούτο άλμπουμ του το 2003, "Get Rich or Die Tryin" και την εξαιρετικά επιτυχημένη στροφή του στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Μέσα από ένα προσωπικό πρίσμα, η σειρά στοχεύει να απεικονίσει πώς ο ράπερ μετέτρεψε τις συγκρούσεις και τις αντιξοότητες σε διαρκή πολιτισμικό αντίκτυπο.

Σε σκηνοθεσία Μάντον Λόβετ το ντοκιμαντέρ είναι παραγωγής της The Intellectual Property Corporation (IPC) σε συνεργασία με την G-Unit Film & Television, εταιρεία του 50 Cent. Ο Πάτρικ Αλτέμα θα είναι εκτελεστικός παραγωγός της σειράς μαζί με τον Τζάκσον.

«H σειρά απεικονίζει μια προσωπικότητα που έχει μεταμορφώσει τις συγκρούσεις και τις αντιξοότητες σε διαρκές πολιτισμικό αντίκτυπο» σύμφωνα με την περίληψη.

Η ταινία προστίθεται στο δυναμικό πρόγραμμα ντοκιμαντέρ του Hulu, το οποίο περιλαμβάνει τα «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story», «Friends Like These: The Murder of Skylar Neese», «Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.