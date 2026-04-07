«The Super Mario Galaxy Movie»: Γιορτή σε θεματικά πάρκα και μουσείο για την πρεμιέρα

H ταινία The Super Mario Galaxy Movie που άρχισε να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις ΗΠΑ και εξελίσσεται σε μεγάλη εμπορική επιτυχία αναμένεται να οδηγήσει πολλούς θαυμαστές σε θεματικά πάρκα εμπνευσμένα παό τα βιντεοπαιχνίδια της Nintendo.

Kαθηλωτικές εμπειρίες, μουσείο σε ιστορικό εργοστάσιο της Nintendo και τρία θεματικά πάρκα της Universal προσφέρουν ψυχαγωγία σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Το Μουσείο Nintendo από τα εγκαίνιά του τον Οκτώβριο του 2024 έχει γίνει ο ιδανικός προορισμός για τους λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών. Χτισμένο στο πρώην εργοστάσιο Uji Ogura της εταιρείας, κοντά στην πόλη του Κιότο, φιλοξενεί εκθέματα από το 1889, όταν άρχισε να λειτουργεί για την κατασκευή τραπουλόχαρτων με λουλούδια που ονομάζονται hanafuda.

Σε τρία κτίρια, οι επισκέπτες μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους hanafuda στην έκθεση Craft & Play και να βιώσουν καθηλωτικές εμπειρίες. Το αποκορύφωμα για τους φανατικούς θαυμαστές είναι η περιοχή Discover, όπου μπορούν να δουν κάθε κυκλοφορία της Nintendo.

Το πρώτο θεματικό πάρκο που έκανε το ντεμπούτο του το 2021, Super Nintendo World στα Universal Studios στην Ιαπωνία, στην Οσάκα μόλις ξεκίνησε τον εορτασμό της 5ης επετείου του στις 18 Μαρτίου, με εκδηλώσεις και εμπορεύματα. Οι εορτασμοί με επίκεντρο την ιστορία των Mario, Luigi, Princess Peach, Toad και Yoshi θα διαρκέσουν έως τις 11 Ιανουαρίου 2027.

Είναι το πρώτο πάρκο Universal εκτός ΗΠΑ και πλέον αποτελεί απαραίτητη επίσκεψη για όσους αγαπούν τις ταινίες animation και τα βιντεοπαιχνίδια.

Οι σταρ της Nintendo βρήκαν μόνιμη στέγη και στην Καλιφόρνια, στο Lower Lot των Universal Studios στο Χόλιγουντ το 2023 με κυρίαρχο το Mario Kart: Bowser’s Challenge, τεχνολογικά προηγμένη εμπειρία που συνδυάζει την πρωτοποριακή επαυξημένη πραγματικότητα (AR) με τεχνολογία χαρτογράφησης προβολής και πραγματικά σκηνικά κατά μήκος μιας διαδρομής.

Για να γιορταστεί η κυκλοφορία της ταινίας, διοργανώνονται εκδηλώσεις περιορισμένης διάρκειας έως τις 13 Απριλίου, όπως συναντήσεις και φωτογραφίσεις.

Το πιο καινούριο θεματικό πάρκο που άνοιξε στις ΗΠΑ εδώ και δύο δεκαετίες βρίσκεται στο Ορλάντο και διαθέτει επίσης έναν ολόκληρο κόσμο αφιερωμένο στο franchise βιντεοπαιχνιδιών.

H υπερπαραγωγή animation «The Super Mario Galaxy Movie» κατέρριψε ρεκόρ εισπράξεων το πρώτο Σαββατοκύριακο που προβλήθηκε στους κινηματογράφους με έσοδα 372,5 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο και 131 εκατομμύρια στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

