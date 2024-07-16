Σας έχουμε 10 ταινίες που θα σας βάλουν στο απόλυτο κλίμα του «slasher summer»

Από τον περασμένο μήνα, το Tik Tok έχει γεμίσει με βιντεάκια για το «slasher summer aesthetic», το οποίο βασίζεται στις slasher ταινίες τρόμου των ’70s και ’80s για κατά συρροή δολοφόνους που σκοτώνουν νέους σε κατασκηνώσεις και όχι μόνο. Τα βίντεο προτείνουν να πας για κάμπινγκ, να κάνεις βόλτες στο δάσος, να μαζευτείς με την παρέα για να μοιραστείτε τρομακτικές ιστορίες ή απλούστατα, να δεις πολλές κλασικές ταινίες του είδους, που μας φέρνει και στο ζητούμενο.

Πέραν των κλασικών «Friday the 13th», «I Know What You Did Last Summer» κλπ, που πάνω-κάτω όλοι έχουμε δει, υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές επιλογές -αρκετές καινούργιες- για να προσθέσετε στο watchlist σας αυτό το καλοκαίρι. Ακολουθούν οι 10 ταινίες που ξεχωρίσαμε...

X του Ti West : Cinobo

Σύνοψη: Το 1979, μια παρέα νέων νοικιάζει ένα απομονωμένο σπίτι στο Τέξας με σκοπό να γυρίσουν μια ταινία ενηλίκων. Όμως, το ηλικιωμένο ζευγάρι που τους φιλοξενεί δεν θα χαρεί με την ιδέα και θα προσπαθήσει να τους σκοτώσει έναν προς έναν.

Ξεκινάμε δυναμικά με την πρώτη ταινία της τριλογίας του West -μη ξεχνάμε ότι η τρίτη ταινία, η «Maxxxine», παίζει αυτή τη στιγμή στις αίθουσες- που αποτίνει ξεκάθαρο φόρο τιμής στο «The Texas Chainsaw Massacre». Η Mia Goth δίνει ένα ρεσιτάλ ερμηνείας, τόσο ως Maxine, όσο και ως ηλικιωμένη Pearl, την οποία αργότερα θα ενσαρκώσει ως νεαρή στην ομώνυμη ταινία-δεύτερο μέρος της τριλογίας. Ο West γνωρίζει καλά όλα τα “μαγικά” του είδους, από στιγμές μεγάλης αγωνίας μέχρι την τελική μάχη που έχει να δώσει το final girl.

Happy Death Day του Christopher Landon: Netflix

Σύνοψη: Η φοιτήτρια Theresa Gelbman σκοτώνεται από έναν μασκοφορεμένο δολοφόνο μέχρι που…ξυπνάει και ζει την ίδια μέρα του θανάτου της ξανά και ξανά. Για να σπάσει το μοτίβο και να καταφέρει να μείνει ζωντανή, θα προσπαθήσει να βρει την ταυτότητα του δολοφόνου της.

Αν το «Groundhog Day» ήταν ταινία τρόμου, θα ήταν αυτή η ταινία και σίγουρα δεν είμαι η πρώτη που το ισχυρίζεται. Από μόνη της η ιδέα του να ζεις την ίδια ημέρα ξανά για πάντα, είναι τρομακτική, πόσο μάλλον αν σε σκοτώνει ένας δολοφόνος με μια ανατριχιαστική μάσκα ενός…μωρού. Η συνταγή έχει μέσα όλα τα υλικά της επιτυχίας, με τον σκηνοθέτη να έχει συμβάλει στο σενάριο πολλών ταινιών του franchise «Paranormal Activity».

Fresh της Mimi Cave: Disney+

Σύνοψη: Η Noa, απογοητευμένη από τις εφαρμογές γνωριμιών, γνωρίζει τον γοητευτικό Steve, που μοιάζει τέλειος, και αποδέχεται την πρόσκλησή του για μια μικρή απόδραση. Μόνο που τότε θα ανακαλύψει ότι το νέο της φλερτ κρύβει κάποια ασυνήθιστα μυστικά.

Είναι πολύ ωραίο όταν μια ταινία ξεκινάει κάπως και σου το καταρρίπτει στην πορεία. Αν δεις μόνο το αρχικό κομμάτι θα πειστείς ότι πρόκειται για άλλη μια «ρομαντική κωμωδία». Έλα όμως που εδώ δεν μπορείς με τίποτα να προβλέψεις τι θα γίνει! Βέβαια σε αυτή τη λίστα έχει ήδη μπει σε ένα πλαίσιο. Ναι, η Noa θα προσπαθήσει να γίνει το «final girl» και ναι, ο Steve είναι ένας επικίνδυνος δολοφόνος αλλά όχι όπως τον φαντάζεται κανείς. Πρωταγωνιστούν οι Daisy Edgar-Jones και Sebastian Stan.

Dark Glasses του Dario Argento: Cinobo

Σύνοψη: Η Diana μένει τυφλή μετά την επίθεση ενός κατά συρροή δολοφόνου. Όταν δέχεται να την βοηθήσει ένα μικρό αγόρι από την Κίνα, θα προσπαθήσουν μαζί να ξεσκεπάσουν τον δολοφόνο.

Δεν γινόταν να λείπει μια ταινία του Dario Argento από αυτή την λίστα. Ο ιδρυτής του giallo, του ιταλικού είδους τρόμου, μάς χάρισε σπουδαίες ταινίες αλλά και πολλές που απογοήτευσαν, θα λέγαμε, το κοινό. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη ταινία του και, παρόλο που δεν αγγίζει τις «Suspiria» εποχές, επαναφέρει έναν διάλογο με τα δυνατά στοιχεία που τον διαμόρφωσαν.

Ready or Not των Tyler Gillett & Matt Bettinelli-Olpin: Disney+

Σύνοψη: Μια νύφη προσκαλείται από τα πεθερικά της να συμμετάσχει μετά την τελετή του γάμου σε ένα φαινομενικά αθώο παιχνίδι, που σύντομα θα αποδειχθεί ένα μοχθηρό τελετουργικό, γεμάτο αίμα.

Ένα κρυμμένο διαμαντάκι, αυτή η ταινία έχει να προσφέρει πολλά. Το κυνηγητό δεν είναι ποτέ αρκετό άλλωστε όταν μιλάμε για slasher ταινίες. Πρωταγωνιστούν οι Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien, Elyse Levesque, Nicky Guadagni, Henry Czerny και Andie MacDowell.

The Neon Demon του Nicolas Winding Refn: Cinobo

Σύνοψη: Η Jesse, μια όμορφη αθώα νεαρή, μετακομίζει στο Λος Άντζελες για να γίνει μοντέλο. Σύντομα συναναστρέφεται άλλα μοντέλα, τα οποία βλέπουν την ομορφιά και την φρεσκάδα που φέρνει εκείνη και δυσκολεύονται να το διαχειριστούν.

Εδώ δεν υπάρχει κανένας μανιακός δολοφόνος που να κυνηγά κορίτσια. Μην υποθέσετε, όμως, ότι δεν υπάρχει και αίμα. Ο κόσμος της μόδας είναι σκληρός και ο δρόμος προς την επιτυχία δεν είναι διόλου εύκολος. Πρωταγωνιστεί η Elle Fanning ενώ, συναντάμε και τον Keanu Reeves σε έναν διαφορετικό ρόλο.

