Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. αποκάλυψε την επιστροφή του σε ταινία της Marvel σε έναν συγκλονιστικό νέο ρόλο. Ο Αμερικανός ηθοποιός εξέπληξε τους θαυμαστές του με την είδηση ότι επιστρέφει στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel. Ο ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει ως ο κακός «Doctor Doom» σε μια νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς «Avengers» με τίτλο «Avengers: Doomsday».

Ο πρωταγωνιστής της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Oppenheimer» εξέπληξε τα πλήθη στο Comic-Con στο Σαν Ντιέγκο το βράδυ του Σαββάτου, καθώς αποκάλυψε με εντυπωσιακό τρόπο τον νέο του ρόλο κατά τη διάρκεια πάνελ της Marvel.

Βγαίνοντας μπροστά από μια σειρά από παρόμοιες φιγούρες στη σκηνή, ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. έβγαλε την ασημένια μάσκα του και το πλήθος αντέδρασε με ενθουσιασμό. «Νέα μάσκα, ίδια δουλειά» δήλωσε θριαμβευτικά αφού ανακοινώθηκε ότι θα υποδυθεί τον Doctor Doom στο επερχόμενο επεισόδιο της σειράς «Avengers».

Robert Downey Jr. surprises fans as he announces his return to the Avengers universe for two new films - but NOT as Iron Man https://t.co/zWcgukCA6y — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 28, 2024

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως «Iron Man» το 2008. Επανέλαβε τον ρόλο σε 10 ταινίες της Marvel τα επόμενα 11 χρόνια προτού αποχωρήσει από το franchise το 2019 μετά το «Avengers: Endgame».

Σε πρόσφατες συνεντεύξεις του, ο Ντάουνι Τζ. είπε ότι θα επέστρεφε «ευτυχώς» στη Marvel, δηλώνοντας: «Είναι πολύ αναπόσπαστο μέρος του DNA μου».

Οι θαυμαστές, ωστόσο, είχαν υποθέσει ότι αν επέστρεφε ποτέ, φυσικά θα έπαιζε ξανά τον ρόλο του ως Τόνι Σταρκ, γνωστός και ως Iron Man - ο οποίος γνώρισε τον θάνατο του στο «Avengers: Endgame» το 2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

