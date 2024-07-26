Ο Πέδρο Πασκάλ έδωσε τις πρώτες εικόνες από το πρωταγωνιστικό καστ της ταινίας «The Fantastic Four» της Marvel. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωταγωνιστής του «The Last of Us» κοινοποίησε στιγμιότυπα με τους συμπρωταγωνιστές του και τα συνόδευσε γράφοντας στη λεζάντα την φράση: «η πρώτη μας αποστολή».

Στη φωτογραφία διακρίνονται ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος θα υποδυθεί τον Reed Richards/Mister Fantastic, η Βανέσα Κίρμπι, ο Εμπον Μος-Μπάκραχ (στον ρόλο του Ben Grimm/The Thing) και ο Τζόζεφ Κουίν ως Johnny Storm/Human Torch.

Στο καστ της ταινίας περιλαμβάνονται, επίσης, η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και Emmy, Τζούλια Γκάρνερ, και ο Πολ Γουόλτερ Χάουζερ.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Ματ Σάκμαν, σε σενάριο των Τζος Φρίντμαν, Τζεφ Κάπλαν και Ιαν Σπρίνγκερ. Ο επικεφαλής των Marvel Studios, Κέβιν Φέιγκ, αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι η ταινία θα διαδραματίζεται σε ένα εναλλακτικό σύμπαν τη δεκαετία του ΄60.

«Ο σκηνοθέτης μας, Ματ Σάκμαν έχει ήδη μετακομίσει στο Λονδίνο και ξεκινάμε τα γυρίσματα στα τέλη Ιουλίου. Πλάκα έχει, ξεκινάμε τα γυρίσματα τη Δευτέρα μετά το Comic-Con», δήλωσε στο Official Marvel Podcast και συμπλήρωσε.

«Είμαι ενθουσιασμένος γιατί αυτοί οι χαρακτήρες είναι βασικοί, είναι θρυλικοί πυλώνες του σύμπαντος της Marvel, με τους οποίους δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να ασχοληθούμε ή να εξερευνήσουμε... με τον τρόπο που κάνουμε αυτή την ταινία. Επομένως, είμαι πολύ χαρούμενος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

