Ρέιφ Φάϊνς: Η Τίλντα Σουίντον θα ήταν εκπληκτική ως Βόλντεμορτ

Ο Ρέιφ Φάινς πιστεύει ότι «το πλοίο έχει σαλπάρει» για να ενσαρκώσει ξανά τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη σειρά Χάρι Πότερ του HBO, αλλά θα ήταν περισσότερο από χαρούμενος να παραδώσει το ραβδί σε μια άλλη καταξιωμένη Βρετανίδα ηθοποιό: την Τίλντα Σουίντον.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «The Claudia Winkleman Show» το βράδυ της Παρασκευής, ο Φάινς ρωτήθηκε για την επερχόμενη σειρά Χάρι Πότερ του HBO και τις φήμες σχετικά με το ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του Σκοτεινού Άρχοντα.

«Θυμάμαι να με ρωτούν, αφότου είχαμε ολοκληρώσει τα γυρίσματα ολόκληρης της σειράς ταινιών, αν θα επέστρεφα στον ρόλο, και αυτό ήταν πριν από μερικά χρόνια. Είχα πει, "Ναι, θα το ήθελα πολύ"», αποκάλυψε ο Φάινς. «Αλλά έκτοτε δεν έγινε τίποτα και νομίζω ότι αυτό το τρένο έχει χαθεί».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Αλλά θα σας πω, το όνομα της Τίλντα Σουίντον αναφέρθηκε κάπου ως υποψήφιο, και νομίζω ότι θα ήταν εκπληκτική».

Πράγματι, το όνομα της Σουίντον ακούγεται έντονα για τον ρόλο παράλληλα με εκείνο του Κίλιαν Μέρφι, αν και ο πρωταγωνιστής των «Oppenheimer» και «Peaky Blinders» διέψευσε πρόσφατα τις φήμες.

«Δεν γνωρίζω τίποτα γι' αυτό», δήλωσε ο Μέρφι. «Επίσης, είναι πραγματικά δύσκολο να διαδεχτείς οτιδήποτε κάνει ο Ρέιφ Φάινς. Ο άνθρωπος είναι ένας απόλυτος θρύλος της υποκριτικής, οπότε καλή τύχη σε όποιον πρόκειται να μπει στα παπούτσια του».

Ο Φάινς είχε επίσης προηγουμένως υποστηρίξει τον Μέρφι για τον ρόλο, λέγοντας: «Ο Κίλιαν είναι ένας φανταστικός ηθοποιός. Είναι μια υπέροχη πρόταση. Θα ήμουν απόλυτα υπέρ του Κίλιαν. Ναι».

Η πρώτη σεζόν της σειράς Χάρι Πότερ του HBO είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα αυτά τα Χριστούγεννα.

Πηγή: skai.gr

