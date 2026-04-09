Κιάνου Ριβς: Χαρακτηρίζει «πολύ ξεχωριστή» τη συνεργασία με τον Μάρτιν Σκορσέζε

Ο Κιάνου Ριβς δήλωσε ότι ήταν «πολύ ξεχωριστή» η συνεργασία με τον Μάρτιν Σκορσέζε στην επερχόμενη ταινία του «Outcome». Ο Ριβς πρωταγωνιστεί στην ταινία ως ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Ριφ Χοκ, ο οποίος προσπαθεί να εντοπίσει τον εκβιαστή του όταν πέφτει θύμα μιας πλεκτάνης εκβιασμού που απειλεί να καταστρέψει τη φήμη του.

Η ταινία της Apple TV+, σε σκηνοθεσία Τζόνα Χιλ, περιλαμβάνει επίσης την εμφάνιση του βραβευμένου σκηνοθέτη Σκορσέζε, ο οποίος υποδύεται έναν αποτυχημένο ατζέντη για νέους ηθοποιούς.

Συζητώντας για τη μαύρη κωμωδία, ο Καναδός ηθοποιός εξήρε την εμπειρία του από την συνεργασία του με τον Μάρτιν Σκορσέζε, έναν από τους πιο επιδραστικούς σκηνοθέτες στο Χόλιγουντ.

«Γνωρίζουμε την καριέρα και το ταλέντο, οπότε για μένα ήταν μια πολύ ξεχωριστή μέρα. Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω μερικές φορές όλα αυτά τα χρόνια, αλλά στα πιο τρελά μου όνειρα δεν περίμενα να συμπρωταγωνιστήσω με τον Μάρτιν Σκορσέζε..Είναι τόσο καλός» είπε ο Κιάνου Ριβς.

Μιλώντας για τη δυναμική τους στην οθόνη, ο Ριβς εξήγησε: «Υπάρχει κάτι σαν πατέρας-γιός που συμβαίνει εκεί. Υποδύεται έναν χαρακτήρα που με στήριξε πραγματικά στα νιάτα μου. Είναι τόσο τρυφερός, και το να βρίσκομαι αυτές τις στιγμές μαζί του ήταν πολύ ξεχωριστό».

Η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία μεταξύ του Κιάνου Ριβς και του Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος είναι διάσημος για τη σκηνοθεσία ταινιών που έλαβαν εξαιρετικές κριτικές, όπως Taxi Driver (1976), το Goodfellas (1990) και The Departed το 2006, για το οποίο κέρδισε ένα Όσκαρ.

